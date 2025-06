Due feriti in un incidente stradale Caselline di Albinea

Due feriti stamane in un incidente stradale avvenuto a Caselline di Albinea dove, in via Vittorio Emanuele II, due autovetture sono venute a collisione e quella sulla quale viaggiavano i feriti si è ribaltata a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari nonché i Vigili del fuoco, che hanno liberato i contusi mettendo poi in sicurezza il mezzo.