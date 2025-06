Si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 13 al 15 giugno la Festa d’estate con tanti appuntamenti e il luna park in piazza Ettore Piva dal 13 al 16 giugno. Si comincia venerdì 13, alle 20, in piazza Rocca e viale Campi con la cena sotto le stelle tra le vie e le piazze di San Felice, a cura della Pro Loco e dei suoi chef. La cena è su prenotazione ai numeri: 339/6547757 (Simona) e 339/4647315 (Cristina). A seguire, alle 21, in piazza Matteotti, ballo liscio con l’orchestra Maurizio Medeo, mentre sempre alle 21, nel prato della Rocca, Juno Live Band e Sam Bignardi.

Sabato 14 giugno, in Largo Posta alle 20.30, atelier grafico ispirato a Bruno Munari per famiglie e bambini dai tre anni. In viale Campi, dalle 18 alle 24, ci sarà il mercatino dell’artigianato artistico e creativo, con stand gastronomici a cura di Pro Loco e pizzeria Rapsodia. In piazza Matteotti, alle 21, tombola d’estate a cura della Pro Loco e alle 21.15, prato Rocca, concerto di Ivan Cattaneo e dj set.

Domenica 15 giugno, ultimo giorno della manifestazione, in Largo Posta, dalle 10 alle 23, Pokemon collection, mostra e scambio di Pokemon. In viale Campi, dalle 10 alle 24, mercatino dell’artigianato artistico e creativo con stand gastronomici a cura di Pro Loco e pizzeria Rapsodia.

In Largo Posta, dalle 16 alle 23, giochi e laboratori per i più piccoli a cura di Elisa Barioni. Sul prato della Rocca, alle 21, saggio di fine anno della Fondazione scuola di musica Andreoli, mentre in piazza Matteotti, alle 22, si balla latino-americano con il Gruppo Latino Selvaggio.

La Festa d’estate è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

In occasione della manifestazione i mercati di venerdì 13 e lunedì 16 giugno si svolgeranno in piazza Italia.