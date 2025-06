Motor Valley Fest si conferma punto di riferimento nel panorama automotive internazionale

La settima edizione del Motor Valley Fest, che si chiude oggi a Modena, è stata un’importante occasione di approfondimento sugli scenari attuali del settore della mobilità e dei nuovi trend del settore, un vero e proprio hub internazionale nella capitale della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna.

Il convegno inaugurale del Motor Valley Fest, che si è svolto il 5 giugno al Teatro Storchi, ha confermato – con oltre 800 presenze in sala ad ascoltare i CEO della Motor Valley e i 3 key noter – di essere l’evento di networking irrinunciabile per gli addetti ai lavori, a confronto con istituzioni, top manager e imprese della Motor Valley e della filiera automotive e dei servizi, per dibattere su temi di assoluta attualità, a partire dalle applicazioni dell’IA e la digitalizzazione fino alle profonde trasformazioni che coinvolgono anche la Formula 1, “con l’introduzione di un nuovo carburante sostenibile già a partire dal prossimo anno, in linea con l’obiettivo dell’UE di azzerare le emissioni entro il 2030” come annunciato nel corso del convegno dal Presidente e AD Formula 1, Stefano Domenicali.

“Vivere Motor Valley Fest nel ruolo di Presidente è stato di grande soddisfazione ̶ dichiara Andrea Pontremoli, CEO Dallara e Presidente dell’Associazione Motor Valley Development ̶. Questo evento non è solo una celebrazione dei nostri brand iconici, ma la dimostrazione concreta di quanto la Motor Valley sia un sistema vivo, attrattivo e riconosciuto in tutto il mondo. Qui convivono storia, cultura, bellezza, formazione, socialità e avanguardia tecnologica. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani e Dallara non sono solo nomi, ma simboli di un territorio unico e inimitabile dove attrarre talenti e sviluppare il futuro del nostro settore. Il mio desiderio è quello di fare squadra, passando da un ‘ego-sistema’ a un vero ecosistema, in cui le persone, le istituzioni e le imprese collaborano per costruire insieme il futuro”.

Per il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, “il Motor Valley Fest si conferma una piattaforma strategica di innovazione tra i protagonisti della mobilità del futuro. In questi giorni, Modena ha ospitato un confronto internazionale di altissimo profilo sui nuovi trend e sui temi centrali per l’evoluzione del settore automotive e della mobilità. L’Emilia-Romagna è un territorio che fa dell’automotive e della mobilità non solo una delle sue filiere industriali più identitarie e competitive, ma anche un laboratorio a cielo aperto di ricerca applicata, sperimentazione e trasferimento tecnologico. Il Motor Valley Fest dimostra come questa regione sia capace di tenere insieme imprese globali, start-up, università e centri di ricerca, generando innovazione, attrattività e lavoro di qualità”.

“La premessa di un appuntamento vocato alla riflessione e all’approfondimento in un momento cruciale per l’automotive è stata mantenuta ̶ dichiara il Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti ̶. Il Motor Valley Fest 2025 ha rappresentato un crocevia importante per questo settore che significa ricerca, innovazione, passione e lavoro in una terra come l’Emilia-Romagna, che attorno all’epica del motore ha costruito parte della propria identità. Siamo di fronte a una sfida, quella della transizione e riconversione energetica, che determinerà il futuro di un intero comparto che comprende non solo i grandi marchi ma tutta la catena della subfornitura. Un’edizione che lascia quindi un testimone autorevole per la prossima del 2026 che Modena ospiterà sempre con convinzione“.

Oltre 200 i relatori di livello internazionale che hanno preso parte a 14 round table dedicate ai tre macrotemi “Industry”, “Innovation” e “Consumer Experience”, a cui hanno partecipato circa 1000 spettatori in presenza, oltre a quelli collegati in streaming.

Grande partecipazione anche per i 13 Talent Talk “Innovation & Talents”, che si sono tenuti al Teatro del Collegio San Carlo, e che hanno visto la partecipazione di oltre 600 partecipanti.

Incontri che hanno permesso agli studenti di entrare in contatto con i rappresentanti dei top brand della Motor Valley come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Ducati e Dallara, e big player del settore come Accenture, Art Group, Brembo, CNH, HPE Coxa, Loccioni e il team di F1 Visa Cash App RB Formula One Team.

Come da tradizione non è mancata la Meet & Match Night (organizzata in collaborazione con Plug and Play, uno dei principali acceleratori globali), evento B2B che ha messo in contatto 46 start-up delle quali 10 internazionali con sedi in Canada, Svezia, Svizzera, Germania, Israele, Regno Unito, USA, Singapore, Corea del Sud, e Giappone, con oltre 250 professionisti tra manager, rappresentanti istituzionali, figure C-level. Le startup coinvolte hanno presentato soluzioni in ambiti ad alto contenuto tecnologico, tra cui: Software, AI, big data, cybersecurity, Mobilità sostenibile e car sharing, nuovi materiali e accumulatori di energia, microsensori e sistemi predittivi di produzione, moto volanti, veicoli agili, ingegneria avanzata, sanificazione avanzata e potenziamento forza lavoro, occhiali AR, superfici intelligenti e nanomateriali, simulatori dinamici e interazione uomo-veicolo. Piazza Grande ha visto come protagonisti i giovani studenti con l’University Village, l’area espositiva dedicata all’eccellenza accademica e ingegneristica, con la presenza di Unimore (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Università di Ferrara, Politecnico di Milano, Università di Pavia, Università di Udine, ITS, MUNER – Motorvehicle University of Emilia – Romagna.

Sempre Piazza Grande è stata la location per i prototipi di Formula SAE e prototipi di moto, questi ultimi del team di Polimi Motocycle Factory, progetto del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano.

Nel weekend del 7 e 8 giugno si è svolto anche il primo Hackathon organizzato da AssetClassic e Motor Valley Accelerator, con il supporto di TikTok, nella sede del Motor Valley Accelerator. Circa 50 giovani talenti hanno lavorato intensamente su dataset messi a disposizione dagli organizzatori, affrontando sfide legate alla mobilità, al motorsport e alla valorizzazione dell’automobile storica attraverso l’analisi dei dati.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Motor Valley Fest.