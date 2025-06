La Direzione dell’Azienda USL IRCCS informa che alcuni cittadini hanno segnalato di avere ricevuto sms che invitano a contattare “USl” (con l’ultima lettera l minuscola) per informazioni.

Si tratta di sms falsi, in quanto l’Azienda non invia sms chiedendo di essere richiamata, al massimo contatta gli utenti in caso di necessità ed invia sms di presa in carico e conferma appuntamento.