Dopo il successo delle edizioni del 2023 e 2024, anche quest’anno torna MÁS! il Festival degli Studenti di Bologna, una giornata di festa, creatività e condivisione interamente ideata e realizzata da studenti e studentesse di Minghetti, Galvani, Majorana, Manzoni, Sabin, Righi, Copernico, Da Vinci, Archimede, Serpieri, Steam, Manfredi Tanari, Arcangeli, Aldini Valeriani e Fermi.

In programma per sabato 7 giugno 2025 dalle ore 17.30 alle 23.30 presso il Parco della Montagnola, MÁS è un evento che rappresenta non solo la chiusura simbolica dell’anno scolastico, ma anche un momento di protagonismo attivo per le nuove generazioni, che si riappropriano dei loro spazi esprimendosi liberamente attraverso musica arte, sport e socialità.

Costruito dai giovani per i giovani, MÁS nasce infatti come esito concreto di un percorso partecipativo e formativo che ha visto coinvolti oltre 30 studenti e studentesse i quali hanno ideato, progettato e curato ogni aspetto del festival.

Guidati e accompagnati da un’équipe di professionisti del settore, i ragazzi e le ragazze hanno preso parte a un percorso di formazione durato due mesi sull’organizzazione di eventi culturali a 360°: dall’ideazione del concept alla strutturazione generale dell’evento, dalla costruzione dell’identità grafica e della comunicazione fino alla selezione degli artisti musicali e la loro gestione tecnica e logistica.

Il gruppo ha inoltre ideato le attività artistiche e sportive e coordinato il MÁS MUSIC CONTEST, grazie al quale sono stati selezionati sei giovani talenti, provenienti da tutto il territorio metropolitano che si esibiranno nella prima parte del grande concerto di chiusura del festival.

PROGRAMMA

Il festival si aprirà alle 17.30 con un’ampia offerta di attività gratuite, situate nelle zone del parco adiacenti al palco del Montagnola Republic: stand per baratto di abbigliamento e accessori vintage, laboratori artistici e creativi (henné, treccine, decorazione vestiti), sport e attività all’aperto (frisbee, spikeball, biliardino, breakdance), performance e workshop teatrali e di cheerleading, writing, installazioni audiovisive e molto altro. Non mancheranno aree ristoro e momenti dedicati allo scambio e alla socializzazione.

A partire dalle 19.30, il palco del Montagnola Republic ospiterà i sei talenti under 21 vincitori del contest musicale: Martini, Mole Cricket, Bittenears, Avalon, KRDZ e KDP.

Dalle 21.30 si darà spazio ai grandi ospiti musicali della serata, tra i quali troviamo Rea, giovane cantautrice bolognese, finalista a Sanremo Giovani 2024, Cuta, rapper milanese, vincitore della seconda edizione del rap show Netflix Nuova Scena, Marte, voce emergente del rap pugliese che ha raccolto oltre 600.000 visualizzazioni partecipando al format Type Beat di Esse Magazine.

Tutte le attività del festival sono gratuite e aperte alla cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce all’interno della 2ª edizione di Costellazione – Giovani connessioni creative, il progetto ideato e coordinato dall’Associazione GA/ER – Giovani Artisti Emilia Romagna, che coinvolge i dieci Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di valorizzare e promuovere talenti under 35 attraverso la creazione di uno spazio di confronto, espressione creativa e partecipazione.

MÁS 2025 è promosso e coordinato dall’U.I Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero del Comune di Bologna nell’ambito del progetto “Costellazione – Giovani connessioni creative 2” con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche abitative, Lavoro e Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, grazie ai fondi dell’Accordo di Collaborazione GECO 13 (Giovani Evoluti e Consapevoli) siglato con il Dipartimento per le Politiche Giovanili del Governo italiano e il Servizio Civile Universale.

Partner organizzativi sono le associazioni Squeezezoom Bottega, Arci Bologna, Montagnola Republic e TPO.

Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma completo visitare il sito: www.flashgiovani.it/mas-2025, scrivere a mas.festivalstudentibo@gmail.com o telefonare al numero 051 2194646.