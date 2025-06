Ragazzino investito a San Felice: è in prognosi riservata

E’ ricoverato in prognosi riservata un ragazzino di 14 anni, coinvolto oggi in un incidente stradale a San Felice. Intorno alle 14:00 il giovane è stato travolto da un’autovettura dopo essere sceso dal pullman lungo via Villanova. E’ stato il conducente dell’auto ad allertare i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con elisoccorso. Il 14enne è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva. I rilievi dell’incidente sono affidati agli uomini della Polizia locale dell’Unione.