Il 7 e 8 giugno secondo week end di “Vignola, è tempo di ciliegie”

Sabato 7 e domenica 8 giugno, secondo e ultimo fine settimana della manifestazione “Vignola, è tempo di ciliegie”, organizzata da Pro Loco e Comune di Vignola. Come sempre, il punto d’attrazione principale per turisti e visitatori, che arrivano a Vignola a migliaia in queste settimane, sarà la “Via delle ciliegie”, allestita lungo il centralissimo viale Mazzini, dove i produttori locali, con le loro bancarelle, mettono in vendita direttamente al consumatore il meglio della loro produzione cerasicola. Sarà possibile acquistare tutte le nuove varietà di duroni, ma anche quelle più tradizionali.

Venerdì 6 e sabato 7 giugno, dalle ore 18.00, è in programma la seconda edizione di “Cherry around! Bevi ciliegia!”: tour di degustazione di drink a tema ciliegia di Vignola. Nelle stesse sere, ma dalle 19.30, presso Piazza dei Contrari, si terrà l’ormai classico “Moretta Music Festival”: musica live, truck food e beverage, a cura dell’associazione I Ciappinari.

E poi ancora, sia sabato che domenica, “Sapori in cammino – Vignola e la ciliegia”, esperienza di degustazione a tema ciliegia presso le attività aderenti del centro di Vignola, con coupon prenotabili o acquistabili direttamente presso l’infopoint Pro Loco.

Infine laboratori per bambini: sia mattina che pomeriggio di domenica, in via Paradisi, area giochi “Dai una zampa” a cura di L’Albero Azzurro e i volontari del canile di Spilamberto.

Infine, domenica pomeriggio, esibizione itinerante del Gruppo Folkloristico Ballerini e Frustatori.

Chi viene a Vignola per le ciliegie avrà anche l’occasione per visitare le eccellenze artistiche della città: aperti alle visite per l’occasione La Rocca, Palazzo Barozzi e la sua famosa scala a chiocciola, il Giardino Galvani, Villa Tosi-Bellucci e l’Acetaia comunale.