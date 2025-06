Taffo Torino – https://www.taffofuneralservices.it/taffo-torino/cremazione/ – “cremazioni Torino”

La cremazione, una scelta dalla lunga storia

La cremazione è una pratica funeraria molto antica, risalente addirittura ai tempi di Greci e Romani. Tuttavia, solo negli ultimi anni è tornata a essere considerata nel mondo occidentale una valida alternativa rispetto alla classica sepoltura. In particolare, nell’ultimo decennio, sempre più persone hanno scelto questa pratica per dire addio ai propri cari. I numeri relativi al 2023 confermano chiaramente questa tendenza in crescita: in Italia sono attivi ben 91 impianti dedicati, che hanno effettuato complessivamente 296.285 cremazioni. L’anno precedente ne erano state eseguite 305.901, ma questo lieve calo non indica una diminuzione di interesse, bensì rispecchia un’importante riduzione del tasso di mortalità (-7,41%, pari a -52.899 decessi annui).

Perché sempre più persone scelgono la cremazione

Oggi la cremazione è sempre più popolare e richiesta. Le ragioni che spingono a scegliere questa soluzione sono diverse e variano da persona a persona. Alcuni optano per la cremazione per motivi economici: il costo complessivo è infatti generalmente inferiore rispetto a una sepoltura tradizionale, specialmente se le ceneri vengono conservate in casa. Altri invece fanno questa scelta per motivi ecologici, poiché la cremazione consente di limitare il consumo di terreno e di evitare l’utilizzo di materiali poco sostenibili, come bare di legno pregiato o lapidi in pietra. Qualunque sia la ragione personale, resta evidente che oggi la cremazione è diventata l’alternativa preferita da molte persone rispetto alla tradizionale inumazione.

