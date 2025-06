Memoria Festival 2025: il presidente di Lega pro Marani ospite “special”

La Direzione artistica del Memoria Festival comunica di aver arricchito ulteriormente la lista di relatori della decima edizione, a tema “Isole”, annunciando la presenza del Presidente di Lega Pro Matteo Marani. Attualmente impegnato nella disputa dei playoff 2024/25, giunti al doppio atto finale con Pescara e Ternana a contendersi l’ultima casella della prossima Serie B, Marani è riuscito a ritagliarsi un pomeriggio per partecipare all’inaugurazione del Festival (Venerdì 6 Giugno alle ore 17), per poi dirigersi verso il “Gazebo degli Archi” in Piazza Costituente alle 17.30 per la conferenza dal titolo “Il Calcio inizia con la C – Sostenibilità e Valori”.

Matteo Marani, attuale Presidente della Lega Pro e in carica dallo scorso 2023, è stato recentemente rieletto per acclamazione nell’estate del 2024, a Firenze, per i prossimi tre anni. Ex Vicedirettore di Sky Sport, ha avuto il forte merito di portare alla ribalta il campionato di Serie C italiano portandolo sui canali di Sky e rafforzandone la presenza in chiaro sul canale di Rai Sport. Presidente del Museo di Coverciano, vanta una lunghissima carriera giornalistica che lo ha visto, tra le altre affermazioni, dirigere la storica rivista di settore “Guerin Sportivo”. Penna raffinata, laureato in Lettere e Filosofia, è autore del libro “Dallo scudetto ad Auschwitz” (2012). Si tratta del racconto della storia di Arpad Weisz: un’opera che ha acceso i riflettori su un atleta e allenatore che la storia italiana aveva dimenticato. Dopo tale opera il Bologna, con il quale vinse due scudetti da allenatore nelle stagioni 1935/36 e 1936/37, decise nel successivo 2017 di intitolargli la “Curva San Luca” dello Stadio “Renato Dall’Ara”.

“La presenza del Presidente di Lega Pro Matteo Marani ci onora e ci dà la possibilità di offrire alle squadre del territorio comunale – Mirandolese, Quarantolese, Sammartinese e Mortizzuolese un’occasione unica di confronto, studio e arricchimento personale e collettivo. Matteo Marani rappresenta una figura di primo livello istituzionale per lo sport e il calcio italiano e Mirandola è orgogliosa di dargli un caloroso benvenuto”. Ha commentato l’Assessore allo Sport Lisa Secchia alla notizia della conferma della presenza del numero uno di Lega Pro.