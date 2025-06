Altre chiusure programmate sull’Autostrada A1

Per consentire lavori attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano. Si ricorda che, nella stessa notte, ma con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, a chi da Bologna o da Verona è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma, per poi immettersi in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.