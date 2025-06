Presentata a Maranello l’auto solare Emilia 5.9 – ITS Maker tra i partner del progetto

L’Istituto “A. Ferrari” di Maranello, il MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna, DSV, ITS Maker Academy e il team Onda Solare, con il patrocinio del Comune di Maranello, hanno presentato al Museo Ferrari di Maranello Emilia 5.9, il nuovo prototipo di auto solare che prenderà parte alla Bridgestone World Solar Challenge 2025, la competizione internazionale più prestigiosa dedicata ai veicoli a energia solare: 3.022 chilometri da Darwin ad Adelaide, nel cuore del deserto australiano.

Emilia 5.9 è l’erede di una famiglia di veicoli solari – Emilia 1, 2, 3, 4 e 5 – tutti battezzati in omaggio alla storica via Emilia. Questi veicoli sono il frutto della collaborazione tra Università di Bologna, Onda Solare, l’IIS A. Ferrari di Maranello, ITS Maker Academy, con il contributo di un’ampia rete di studenti, docenti, artigiani, volontari e imprese. Insieme hanno percorso migliaia di chilometri sfruttando esclusivamente l’energia solare, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali e promuovendo una visione concreta e accessibile di mobilità sostenibile.

Alla presentazione erano presenti il professor Filippo Sala e il team di “Onda Solare”, il sindaco di Maranello, Luigi Zironi, il presidente di ITS Maker Academy, Ormes Corradini, Alessandro Chiesa di Ferrari, Il dirigente scolastico e il coordinatore del corso “Prototipi” Salvatore Conti e Giacinto Massaro, il professor Giangiacomo Minak di Unibo, rappresentante del MOST.

«È con grande orgoglio che abbiamo partecipato alla presentazione di Emilia 5.9 – sottolinea il presidente di ITS Maker Academy, Ormes Corradini – perché questo è un vero lavoro di squadra che sta producendo importanti risultati. I veicoli solari, in un mondo sempre più attento alle energie rinnovabili e alla sostenibilità, rappresentano il futuro e per farlo è necessario migliorarne tecnologia e sviluppo. Il nostro ruolo, come Istituto Tecnologico Superiore del comparto meccanico, è anche questo: far crescere i nostri studenti attraverso progetti innovativi, come innovativi sono i nostri corsi biennali, diffusi in tutto il territorio regionale e aperti a tutti i diplomati». Tra i partecipanti alla spedizione in Australia anche Gabriele Ceretti, ex studente del Ferrari di Maranello ora studente del corso motori di ITS Maker, proprio ITS Maker darà un contribuito economico per sostenere la trasferta di Gabriele.

Progettata per la categoria Cruiser, che valorizza veicoli solari innovativi, sostenibili e pensati per un utilizzo pratico, Emilia 5.9 è un’auto a quattro posti dalle caratteristiche avanzate. Misura 4,5 metri in lunghezza, 1,51 in larghezza e 1,23 in altezza. Il suo peso complessivo è di 460 chilogrammi. È dotata di due motori elettrici integrati nelle ruote che le permettono di raggiungere una velocità massima di 120 km/h. Il tetto ospita cinque metri quadrati di pannelli fotovoltaici che alimentano il pacco batteria di accumulo. Il telaio e la quasi totalità dei suoi componenti sono realizzati in materiali compositi a base di fibra di carbonio, rendendola leggera e resistente.

Il nuovo regolamento della competizione australiana conferma un cambio di paradigma: i veicoli solari non sono più solo prototipi sperimentali, ma possono essere considerati a tutti gli effetti delle auto da strada, la competizione, infatti, punta esplicitamente al trasferimento tecnologico, avvicinando sempre più questi veicoli al mercato.