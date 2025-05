Tram, aumentano a 300mila euro i contributi per le attività economiche interessate dai cantieri in zona Pontelungo-Santa Viola

Si è chiuso il bando, finalizzato a valorizzare e innovare la rete commerciale di vicinato, per la concessione di contributi alle piccole e micro imprese interessate dai cantieri della Linea Rossa del Tram in zona di Pontelungo – Santa Viola al quartiere Borgo Panigale-Reno.

Saranno finanziati 107 progetti, di cui 11 in forma aggregata, presentati da 96 aziende. Sono 31 le domande escluse dalla commissione per insanabili irregolarità.

Tutte le domande ammesse saranno finanziate, il Comune infatti ha deciso di integrare lo stanziamento iniziale di 80mila euro, per arrivare a oltre 300mila euro totali.

I contributi sono rivolti ad attività di commercio, artigianato per progetti che prevedono azioni ed interventi volti, tra l’altro, alla riqualificazione dei locali e degli arredi, all’implementazione di servizi immateriali e materiali per i clienti ed i city users, alla cura e miglioramento degli spazi anche pubblici in termini di sicurezza e accessibilità, e ad iniziative di animazione territoriale.

Da martedì 3 giugno il cantiere di via Indipendenza interessa anche il tratto Ugo Bassi – Manzoni

In via Indipendenza dal 3 giugno i lavori per la costruzione della tranvia interesseranno anche il tratto compreso tra via Ugo Bassi e via Manzoni. Questa porzione, che non era stata cantierizzata fino ad ora per consentire le celebrazioni in onore della Madonna di San Luca, sarà integralmente chiusa al traffico carrabile, ad esclusione dell’incrocio tra via Manzoni e via del Monte che resterà aperto.

Le vie Ugo Bassi e Rizzoli restano percorribili sempre per gli autorizzati in entrambe le direzioni.

Per quanto riguarda le altre aree di via Indipendenza segnaliamo che, a partire da via Volturno, rimarrà aperta una corsia a senso unico in uscita dal centro fino a viali. Nell’ultimo tratto di via Indipendenza, tra via dei Mille e Pietramellara, proseguono inoltre gli interventi notturni, in giornate non consecutive, per la posa e il trasporto della rotaie.