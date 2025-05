In Piazza XX Settembre a Modena, riaprono i servizi igienici dopo il ripristino

Riaprono sabato 31 maggio i servizi igienici di piazza XX Settembre dopo i lavori di ripristino resi necessari a causa di un problema di infiltrazioni di acqua piovana.

Per il weekend lungo, con il ponte della Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno, i servizi igienici del Nuovo Diurno in piazza Mazzini, i cui orari erano stati estesi a compensazione della chiusura di quelli di piazza XX Settembre, rimarranno ampliati, quindi saranno accessibili sabato dalle 8.30 alle 23, domenica e lunedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 21. Nelle stesse giornate, i servizi di piazza XX Settembre saranno aperti sabato dalle 8.30 alle 23, domenica e lunedì dalle 9.30 alle 13.30.

Da martedì 3 giugno, invece, gli orari di apertura tornano a regime: ai servizi igienici di piazza XX Settembre si potrà accedere dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17, il venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 23 e la domenica dalle 9.30 alle 13.30; mentre quelli del Nuovo Diurno saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21, il sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 21.

I lavori di ripristino effettuati, del valore di 190 mila euro, hanno preso il via nel mese di marzo e, oltre all’interrato, hanno interessato anche un’area della piazza. In particolare, hanno riguardato la rimozione della pavimentazione e della guaina esistente, la posa di una nuova guaina e la realizzazione di un massetto in calcestruzzo a protezione, la sostituzione della canalina di scolo delle acque piovane intorno al vano scala, il ripristino del cartongesso e dell’intonaco ammalorato, la sostituzione di parte dei rivestimenti ceramici e il ritinteggio dello spazio.