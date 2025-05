SP 21 – Val Sillaro Castel S.Pietro, domani intervento per l’eliminazione del senso unico alternato al km 4

A seguito dell’attività di monitoraggio e dei sopralluoghi in loco, domani, giovedì 29 maggio, sulla SP 21 “Val Sillaro” sarà eseguito un intervento per l’eliminazione del senso unico alternato nel tratto colpito da una frana tra il km 4 e 4+500, nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme.

Nei due punti in cui la frana ha raggiunto la banchina stradale (km 4+050 e 4+230), l’intervento prevede il restringimento della carreggiata, con segnaletica su strada, per escludere prudenzialmente l’impegno della banchina di valle. Il restringimento consente comunque il transito contemporaneo e pertanto l’eliminazione degli attuali semafori per regolare il senso unico alternato. L’intervento è finanziato da risorse di spesa corrente della Città metropolitana.

Sono invece in fase di affidamento le prove geologiche propedeutiche al progetto di sistemazione definitiva dei punti più critici della strada.