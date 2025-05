Fumata bianca al vertice per il ponte di Veggia: smart working, orari flessibili e gestione dei tir

“Un ottimo incontro e un grande passo in avanti: abbiamo trovato strumenti condivisi per gestire il cantiere del Ponte di Veggia e il problema del super traffico, superando diffidenze storiche. Le proposte di Cisl Emilia Centrale si sono integrate con quelle istituzionali per difendere la qualità della vita e del lavoro di un intero territorio. Avanti tutta, ora bisogna passare dalle parole ai fatti, il 16 giugno è dietro l’angolo”.

Così i rappresentanti di zona Francesco Bini (Cisl Distretto ceramico) e Aziz Sadid (Cisl Tresinaro Secchia) commentano la fumata bianca al vertice del 27 maggio scorso a Sassuolo, convocato dal Sindaco Matteo Mesini e che ha visto la partecipazione di Fabio Braglia (Presidente della Provincia di Modena), Giorgio Zanni (Presidente della Provincia di Reggio), del Sindaco Giuseppe Daviddi (Casalgrande), di Confindustria Ceramica, Cna, Lapam e delle organizzazioni sindacali confederali.

CONTO ALLA ROVESCIA

Il conto alla rovescia per l’apertura del cantiere è iniziato, dal 16 giugno e almeno per i successivi due mesi il Ponte di Veggia resterà chiuso. L’unica congiunzione tra Sassuolo e Casalgrande – epicentri della produzione ceramica modenese e reggiana – sarà il ponte superstite sulla Secchia, lungo la strada provinciale 467. L’obiettivo è alleggerire il traffico negli orari di punta, evitando che si formino code che costringerebbero cittadini e lavoratori a stare in fila un sacco di tempo ogni giorno per percorrere poche decine di km.

OK PER FLESSIBILITA’ ORARIA E SMART WORKING

Il Sindaco Mesini ha cristallizzato il pacchetto operativo con una serie di slide che sono state accettate come guida operativa di qui in poi. Il mondo delle imprese ha condiviso la richiesta di applicare, laddove possibile, la flessibilità oraria e lo smart working per i lavoratori che non hanno esigenze produttive e di servizio inderogabili. Due proposte che nei giorni scorsi erano state fortemente raccomandate dal Sindaco di Sassuolo e dalla Cisl, protagonisti di una serie di uscite ufficiali. Dal fronte pubblico l’esempio è stato dato, del resto. Tutti i Comuni del distretto ceramico si sono impegnati sullo smart e sulla flessibilità oraria per i loro dipendenti, a dimostrazione che nulla viene lasciato al caso.

LUCE VERDE PER RIORGANIZZARE GLI ORARI DEI TIR

“Ci fa molto piacere che il tavolo abbia discusso senza tabù anche sulla proposta più strong del nostro pacchetto: l’introduzione di una no drive zone per il traffico pesante negli orari di punta del traffico. L’ha fatta propria il Sindaco Mesini e il mondo ceramico ha aperto in modo importante, anche a riguardo dei mezzi che trasportano le materie prime all’interno degli stabilimenti”. La riuscita dell’operazione dipenderà, ovviamente, dal modo con cui le singole imprese riorganizzeranno gli orari di ingresso e uscita dei tir, “ma riteniamo molto importante che Confindustria ceramica si sia impegnata a darne la massima comunicazione alle aziende associate. Nel distretto si muovono ogni giorno più di 20.000 persone, togliere dalla morsa del traffico una quota di questi mezzi sarebbe un vantaggio importante”, proseguono Sadid e Bini.

CANTIERE H24 TUTTA LA SETTIMANA

Al tavolo l’impresa esecutrice dei lavori ha garantito che si è dotata di una organizzazione che, di fatto, permetterà l’avanzamento dei lavori h24 e sette giorni su sette, per ottimizzare i tempi ed evitare che gli imprevisti possano portare ad un allungamento del cantiere. Rispettare la scadenza di metà agosto è prioritario.

MEZZI DI SOCCORSO

Il transito dei mezzi di soccorso sarà garantito sulla traversa della diga di Castellarano. Non è arrivata ancora la risposta scritta dalla Regione e dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale Bonifica, ma attualmente c’è ottimismo su questo aspetto logistico fondamentale.