Consegnato il Premio Pico alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola

Nella suggestiva cornice del Ridotto del Teatro Regio di Parma, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Pico – XVI edizione alla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. L’evento è stato promosso dalla Fondazione Collegio Europeo di Parma, che ha ospitato i rappresentanti promotori del Premio: Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, il Comitato Scientifico del Premio, il Sindaco di Mirandola e il Presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman).

Il riconoscimento era stato conferito alla Presidente Metsola l’anno scorso, in occasione della XVI Edizione del Premio tenutasi a Mirandola – come ricordato nel corso della cerimonia dal Presidente del Comitato Scientifico prof. Rainer Masera – con questa motivazione: «Per lo straordinario impulso dato come Presidente al Parlamento europeo in circostanze difficili e sfidanti. La dott.ssa, avv. Metsola ha costruito la sua brillantissima carriera politica sullo base di studio, competenza e applicazione. Ha rappresentato un modello difficile da eguagliare, fornendo un contributo fondamentale ai valori dell’UE: libertà, eguaglianza, giustizia, crescita sostenibile, pace. Ha offerto un sostegno forte e profondo ai valori e alla salvaguardia dell’ambiente. Al contempo ha saputo coniugare i valori cristiani di tolleranza, rispetto delle minoranze e solidarietà nell’azione politica e sociale».

L’allora imminenza delle elezioni europee aveva impedito alla presidente Metsola di partecipare alla cerimonia a Mirandola. Pochi mesi dopo, il 16 luglio 2024, è stata riconfermata alla guida del Parlamento Europeo. Nel video-messaggio di ringraziamento, aveva espresso il desiderio di ricevere il premio personalmente durante un futuro viaggio in Italia. Tale occasione si è concretizzata a Parma, in concomitanza con la sua lectio magistralis intitolata “Il futuro dell’Europa è nelle mani degli europei”, evento che ha suggellato un momento di grande valore istituzionale e simbolico.

Francesco Vincenzi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, ha commentato: «La lectio della Presidente Metsola è stata un’esperienza illuminante, che conferma la lungimiranza del Comitato Scientifico nell’assegnarle il Premio Pico. Questo riconoscimento celebra figure di spicco nei settori istituzionale, economico, culturale, sociale e imprenditoriale».

Il Direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Cosimo Quarta, ha ringraziato la Fondazione Collegio Europeo di Parma per aver reso possibile la consegna ufficiale del Premio, ricordando un illustre precedente: «Così come nel 2006 il Premio Pico fu consegnato a Valéry Giscard d’Estaing presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze, oggi celebriamo un’altra grande figura europea in una prestigiosa istituzione europea».