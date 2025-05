Concordia commemora il 13° anniversario del sisma 2012

Il Comune di Concordia commemora il tredicesimo anniversario del sisma che nel maggio 2012 interessò l’Emilia, colpendo il 29 maggio in particolare Concordia, con un momento di raccoglimento in programma giovedì 29 maggio in piazza della Repubblica, nei pressi di Palazzo Corbelli, recentemente liberato dalle impalcature al servizio dei lavori di ristrutturazione in via di ultimazione.

Alle ore 8:45 l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, le scuole e le associazioni di promozione sociale a partecipare alla commemorazione, alla presenza della sindaca Marika Menozzi e del parroco don Andrea Kielbasa.

Alle ore 9, 12:55 e 13, le campane dell’orologio di Palazzo Corbelli torneranno a suonare, a distanza di 13 anni, in memoria delle vittime e in ricordo delle tre scosse più violente che colpirono Concordia in quella tragica giornata.

In questa speciale occasione, dalle ore 20:30 alle ore 24, si terrà un’illuminazione straordinaria delle luci esterne di Palazzo Corbelli, che illumineranno l’edificio e presenteranno ai cittadini la futura immagine notturna dell’edificio che tornerà ad ospitare il Municipio di Concordia.

Nel pomeriggio di giovedì 29 maggio si terrà a Concordia, presso il Teatro del Popolo, la riunione del Comitato istituzionale sisma, con gli amministratori dei 59 comuni colpiti, alla presenza del presidente della Regione Michele de Pascale e dell’assessore con delega alla Ricostruzione Davide Baruffi.