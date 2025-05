A Cavriago torna Orticelli Ribelli, Festival al femminile su sostenibilità, ambiente, cultura e diritti

Dal 31 maggio al 2 giugno a Cavriago torna Orticelli Ribelli, il festival al femminile dedicato ai piccoli gesti rivoluzionari in materia di sostenibilità, ambiente, cultura e diritti: tre giorni di incontri, laboratori, concerti e spettacoli per persone di ogni età che vedranno protagoniste, tra le altre, l’ambientalista e scrittrice Annalisa Corrado, le scrittrici Giulia Blasi e Guia Risari, le attrici e autrici Antonella Questa e Monica Morini e il gruppo indie folk femminista romagnolo Emisuréla.

Direttrice artistica di Orticelli Ribelli è Annalisa Corrado, che sabato 31 maggio alle ore 21 sarà anche protagonista, insieme a Monica Morini, dello spettacolo d’apertura del Festival, Le ragazze salveranno il mondo prodotto dal Teatro dell’Orsa: «Da più di un secolo sono le donne a scandire, con la loro determinazione, la grande lotta del movimento ecologista» riflettono Morini e Corrado «Presentiamo il racconto appassionato di donne che hanno fatto della difesa del Pianeta e del diritto a vivere in un ambiente sano, la loro battaglia. Partendo da Rachel Carson, la donna che sconfisse le multinazionali del DDT, passando per il premio Nobel Wangari Maathai, per l’instancabile attivismo di Jane Fonda fino alla mobilitazione generata da Alexandria Ocasio-Cortez e da Greta Thumberg, raccontiamo un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere in difesa della Terra».

Tra gli altri appuntamenti, domenica 1 giugno alle ore 17 la scrittrice Giulia Blasi presenterà il suo ultimo libro Brutta, storia di un corpo come tanti in dialogo con Annalisa Corrado e Monica Morini, mentre alle ore 21 Antonella Questa presenterà lo spettacolo Questa sono io, che unisce «due testi che raccontano l’animo, il corpo e la vita di donne e uomini, in due circostanze differenti, ma reali o potenziali, con un piglio umoristico e amaro».

Lunedì 2 giugno, alle ore 15.30, ci sarà l’intitolazione delle nuove rose del roseto dedicato alle donne valorose, realizzato all’interno del Parco del Centro Cultura Multiplo. Un progetto che unisce ambiente e pari opportunità: nove nuove rose per altrettante donne che si sono distinte nella loro vita e per il coraggio delle loro scelte. Subito dopo, alle ore 16, in occasione della Festa della Repubblica è in programma la consegna della cittadinanza onoraria ai bambini e alle bambine di origine straniera nati e nate in Italia e la consegna della costituzione ai neo maggiorenni e alle neo maggiorenni.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, salvo diversa segnalazione, e avranno luogo all’interno del Parco del Centro culturale Multiplo, in via della Repubblica 23 a Cavriago.

Orticelli Ribelli è un progetto di Comune di Cavriago e Multiplo Cavriago, realizzato in collaborazione con Cavriago Servizi, Associazione culturale Carmen Zanti, Teatro dell’Orsa, Ecosapiens e l’associazione La Rondine e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Iren, MeCart, Arbizzi Società Cooperativa e Solimè.

Info: https://www.orticelliribelli.it/.