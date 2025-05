17enne arrestato a Reggio Emilia dopo un tentato furto in auto

Si sarebbe introdotto all’interno di un’autovettura dopo aver infranto il lunotto posteriore probabilmente con l’ausilio di una bottiglia di vetro. Il tempestivo sopraggiungere dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, allertati da alcuni passanti che segnalavano la presenza sospetta di un giovane vicino un’autovettura in sosta, permetteva di bloccare il ragazzo, sorpreso all’interno dell’auto.

L’utilizzatrice dell’autovettura confermava che non era stato asportato nulla, e si recava presso gli Uffici per formalizzare la denuncia. Alla luce dei fatti il minore, 17enne, veniva accompagnato dai militari presso gli uffici di Corso Cairoli, dove acquisiti elementi di presunta responsabilità veniva arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori.

Gli accertamenti relativi al procedimento penale, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.