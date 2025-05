Modena, furto di rame e fuga spericolata: arrestato un 37enne e recuperata un’auto rubata

Nella notte di venerdì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Modena e il personale della Polizia Locale hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni colto in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio serale congiunto, finalizzato al contrasto dei reati predatori, le forze dell’ordine hanno sorpreso due individui intenti a caricare nel bagagliaio di un’auto materiale metallico, nello specifico 15 pezzi di grondaie in rame per un peso complessivo di circa 10 chilogrammi, asportati poco prima da alcuni edifici residenziali della zona.

Alla vista degli operatori, i due hanno tentato una fuga improvvisata a bordo del veicolo, speronando l’auto della Polizia Locale e mettendo in grave pericolo la sicurezza stradale con manovre pericolose. La fuga è però durata poco: grazie anche all’ausilio dei sistemi di lettura targhe installati sulle principali vie cittadine, il veicolo è stato rintracciato e intercettato pochi minuti dopo.

Nel corso dell’operazione, uno dei due uomini è riuscito a darsi alla fuga. L’altro, il 37enne arrestato, ha opposto una violenta resistenza al controllo, dimenandosi e causando lievi lesioni a un agente della Polizia Locale, prima di essere definitivamente immobilizzato.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’auto utilizzata dai malviventi era stata rubata in Campania pochi giorni prima. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, e i due dovranno rispondere anche del reato di ricettazione in concorso.

A seguito dell’udienza di convalida, per l’arrestato è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.