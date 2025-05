Gli anziani delle CRA di Modena alla casa per ferie di Pinarella di Cervia

Un giorno al mare, tra spiaggia, sole, pranzo conviviale e risate. Quest’anno ad aprire la stagione estiva alla casa per ferie di Pinarella di Cervia, di proprietà del Comune di Modena, sono stati gli ospiti delle Case Residenze Anziani. Dopo le serate a teatro e al cinema, le visite guidate a mostre e musei, i laboratori di ceramica e altri progetti pensati per contribuire a fare sentire gli anziani delle Cra parte della comunità, il Settore Servizi sociali, sanitari e per l’integrazione ha organizzato una giornata al mare per gli utenti dei servizi cittadini.

“Un de’ al mer” si chiama appunto il progetto di socializzazione rivolto a Case residenze anziani, Centri diurni e Spazi Anziani, a cui, in questa prima fase, hanno aderito le Cra Vignolese, Ducale 1, 2 e 3, San Giovanni Bosco e Casa della Gioia e del Sole che si sono alternate a Pinarella nelle giornate dal 19 al 22 maggio.

“La possibilità di trascorrere un giorno al mare presso la nostra Casa per ferie – sottolinea la vicesindaca assessora a Sanità e servizi Francesca Maletti – rappresenta per gli ospiti un’occasione speciale di socializzazione uscendo dal solito ambiente di vita, ma anche qualcosa di più. Per chi c’è stato in passato è un modo di tornare a rivedere quel luogo e riviverne il ricordo. La Casa di Pinarella, infatti, è un posto caro ai modenesi che da 40 anni vi trascorrono periodi di vacanza e l’amministrazione comunale è costantemente impegnata a riqualificare la struttura per mantenere alto il livello del servizio, anche partendo dall’ascolto degli utenti. Come si è fatto nelle scorse settimane prolungando la passarella della spiaggia per agevolare l’accesso al mare di tutti, anche degli ospiti in carrozzella”.

Questa settimana alla Casa per ferie di Pinarella sono iniziati i soggiorni estivi che proseguiranno per tutta l’estate; una tradizione, appunto, che si rinnova da decenni per offrire agli anziani modenesi l’occasione di trascorrere un periodo di soggiorno marittimo in un ambiente conosciuto. I turni, sette della durata di 12 giorni, proseguiranno fino al 13 settembre (il turno dal 4 al 16 agosto è riservato alle persone con disabilità e organizzato dalle associazioni di riferimento). Sono già prenotati circa 320 ospiti e le iscrizioni continuano ora anche on line (www.vacanzepinarella.it) oltre che presso i Comitati Anziani e Orti Ancescao.

Una volta terminati i turni estivi, nel mese di settembre, riprenderà il progetto “Un de’ al mer” e saranno accompagnati a Pinarella per una giornata di svago e mare gli ospiti di Pia Casa, IX Gennaio e di Spazio Anziani Madonna Pellegrina, Spazio Anziani Pergolesi, Guicciardini, Cialdini e Glicine – San Geminiano.