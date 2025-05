Dazi, Meloni “Dialogo Ue-Usa sia più politico che burocratico”

ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale, i nostri destini sono interconnessi, quando sono stata a Washington avevo proposto un incontro a Roma tra Unione Europea e Stati Uniti, un primo incontro è avvenuto il 18 maggio, è stato l’inizio di un dialogo che l’Italia ha continuato a portare avanti in questi giorni e che va portato avanti con saggezza e buon senso, con un approccio più politico e burocratico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confindustria a Bologna.



“E’ importante sottolineare la centralità del tessuto produttivo italiano, una centralità che questo governo ha cercato di riconoscere non a parole ma con i fatti – ha detto il premier -. I provvedimenti messi in campo sono molti, non ci siamo trovati d’accordo sempre, ma abbiamo fatto tutti del nostro meglio, tutti vogliamo fare bene il nostro lavoro”.



“Il messaggio che vogliamo lanciare è ‘Make in Italy’. C’è ancora molto da lavorare, ci sono dei problemi strutturali che bisogna avere il coraggio di affrontare, la questione più urgente, dal mio punto di vista, è il nodo del costo dell’energia – ha sottolineato Meloni –. E’ evidente che cercare di tamponare spendendo soldi pubblici non può essere la soluzione e per questo abbiamo accompagnato le risorse con diversi interventi”.



Quanto all’Europa, per il presidente del Consiglio “è ora di dire basta a quella iper regolamentazione che ha soffocato il nostro sviluppo, anche qui si può invertire la rotta, l’Europa è la patria del diritto romano, la culla della civiltà cristiana, qualcosa di più ampio e più profondo dei quasi 400 km lineari di gazzette ufficiali dell’Ue e di regole assurde, vogliamo che l’Europa torni ad essere tutt’altro”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).