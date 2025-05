Una donazione al Grade grazie agli eventi organizzati dai Lions reggiani

Nei giorni scorsi è stata consegnata alla Fondazione Grade Onlus, nella sede del Core, una donazione da 6.000 euro complessivi da parte di Lions Club Reggio Emilia La Guglia – Matilde di Canossa. La donazione è stata frutto della raccolta promossa attraverso alcuni eventi proposti nei mesi scorsi. Primo fra tutti, in ordine di tempo, il concerto del Coro Gospel Flipiti Flops, a fine 2024 al Teatro San Prospero. Poi, nel mese di febbraio, la commedia della compagnia Il teatro della Casca con lo spettacolo in dialetto reggiano “Il Buono, il Putto e il Cattivo” al Circolo Equitazione Reggio Emilia (Cere).

Infine in marzo lo spettacolo di Tango Argentino – Storia ed epoca d’oro del ballo dell’abbraccio, sempre al Cere, con i ballerini Claudio Pansecchi, Francesca Rovani, Massimo Montali e Giulia Bassi, accompagnati dalla voce narrante di Lucia Giamprini. Una serie di appuntamenti tutti salutati da ottimo successo ed ampia partecipazione. “In qualità di presidente del Lions Club La Guglia Matilde di Canossa – spiega Marisa Croci – e di tutti i suoi Soci, mi sento onorata di offrire il nostro contributo per l’ampliamento del reparto di Ematologia reggiana, che ha sede al Core di Reggio Emilia”.

La direttrice del Grade, Valeria Alberti, aggiunge: “Ringraziamo il Lions La Guglia Matilde di Canossa, che ha scelto di pensare al Grade. Un gesto generoso per portare a compimento il progetto di ampliamento del reparto di ematologia e iniziare a guardare avanti per l’acquisto di una nuova risonanza. Spero che sia l’inizio di un’amicizia duratura tra due realtà del territorio che condividono valori e impegno in progetti fondamentali per la nostra cittadinanza e non solo”.