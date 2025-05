Sicurezza, interventi della Polizia Locale al Navile: sequestrati un coltello e un machete

Giornate di controlli e denunce la settimana scorsa da parte del personale della Polizia Locale al quartiere Navile. Nell’ambito di una verifica nelle strade della Bolognina infatti, agenti del reparto Sicurezza Urbana, in collaborazione con il reparto Navile e unità cinofila, si sono imbattuti in una situazione critica.

All’altezza del parco adiacente al comparto della Trilogia Navile, sotto gli alberi, gli operatori hanno notato un uomo, insieme ad altre persone, nelle vicinanze di un braciere da cui fuoriusciva una fiamma molto alta. La persona era in evidente stato di elevata alterazione psicofisica. Subito fermato, gli sono stati sequestrati un coltello con lama di circa undici centimetri, un punteruolo e una pinza. Dopo gli opportuni accertamenti è stato denunciato per possesso di armi e oggetti atti ad offendere e, risultato irregolare sul territorio italiano, affidato alla Questura di Bologna per le procedure di rimpatrio.

Un paio di giorni dopo, sempre nel quartiere Navile, durante un controllo in alcune cantine di via Beverara, sono stati individuati tre uomini che dormivano su giacigli di fortuna all’interno proprio di una cantina. Sotto un materasso è stato rinvenuto e sequestrato un machete con lama di trentasei centimetri. I tre uomini sono stati tutti identificati e a uno di loro, irregolare sul suolo italiano, è stato notificato un decreto di espulsione, oltre alla denuncia per possesso di armi e oggetti atti ad offendere.