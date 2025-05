Castelfranco Emilia: minaccia di morte una donna per farsi dare del denaro. Arrestato in flagranza

Nella tarda serata del 23 maggio, Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino marocchino classe 1982, domiciliato in provincia di Trento e con precedenti di polizia, per il reato di estorsione ai danni della ex moglie, una cittadina italiana classe 1972, residente a Castelfranco Emilia.

L’uomo, secondo quanto accertato dai militari, aveva rivolto alla donna reiterate minacce di morte tramite messaggi e telefonate, costringendola infine a consegnargli la somma di 200 euro in contanti.

Grazie alla denuncia della vittima, i Carabinieri sono intervenuti immediatamente bloccando l’uomo subito dopo la consegna del denaro da parte della vittima, trovandolo in possesso delle banconote ricevute.

Il denaro è stato restituito all’avente diritto. L’arresto è stato convalidato il 24 maggio 2025 dal Giudice del Tribunale di Modena, che ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di dimora nella provincia modenese.