Torna a Reggio Emilia la settimana di sensibilizzazione contro il fumo da sigaretta

Nella provincia di Reggio Emilia sono almeno 30mila i pazienti affetti da bronchite cronica altrimenti conosciuta come BPCO (Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva). L’80% di questi sono persone esposte al fumo da sigaretta. Il dato é in linea con la media nazionale (in Italia in base ai dati epidemiologici la BPCO incide per circa il 6%).

“A questo – spiega il direttore della Pneumologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova Nicola Facciolongo – occorre aggiungere che registriamo 350 nuovi pazienti all’anno colpiti da neoplasie polmonari, di cui oltre il 90% fumatori, e 100 nuovi casi all’anno di neoplasia bocca, lingua e laringo-faringe da esposizione a fumo di sigaretta. Dati da cui consegue che mai come oggi la battaglia al fumo da sigaretta deve essere convinta e affrontata su più fronti”.

A fronte di questi numeri e per sensibilizzare la popolazione, il gruppo aziendale “Ospedale e territorio senza fumo” dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia coordinato dalla dottoressa Angela Accardo, con il patrocinio di LILT – Luoghi di Prevenzione e Comune di Reggio Emilia, la collaborazione di Uisp e Croce Rossa Italiana e il sostegno di associazioni sportive e del volontariato, organizza l’iniziativa “Tutta vita niente fumo”, settimana di eventi dal 26 al 31 maggio, rivolta agli operatori e alla cittadinanza.

Il fumo risulta uno dei primi fattori di rischio per lo sviluppo di vari tipi di neoplasie, non solo quello al polmone, ma anche quelle a carico del cavo orale e della gola, dell’esofago, del pancreas, del colon, della vescica, della prostata, del rene, del seno, delle ovaie e di alcune leucemie. Per questo motivo ogni anno il 31 maggio si festeggia la Giornata Mondiale senza Tabacco istituita nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con lo scopo di incoraggiare le persone a spegnere la sigaretta per almeno 24 ore o magari per sempre. La scuola, la sanità e il mondo del lavoro sono impegnati da tempo in interventi condivisi volti all’obiettivo comune di prevenire l’abitudine al fumo e favorire il trattamento della dipendenza da nicotina (tabagismo). Numerose sono le iniziative organizzate anche quest’anno.

Lunedì 26 maggio 2025 sarà distribuito materiale informativo nelle Farmacie comunali e nelle Farmacie provinciali aderenti a Federfarma. Dalle ore 9 alle ore 16 si svolgerà all’Auditorium del Core il convegno “I risultati del progetto europeo Better Breathe” dove saranno illustrate le nuove indicazioni per il trattamento della dispnea nei pazienti con BPCO e fibrosi polmonare.

Mercoledì 28 maggio 2025, dalle ore 14.15 alle ore 17.30, nella Sala Galloni al Padiglione Morel, si svolgerà un Seminario aperto anche alla cittadinanza dal titolo "Screening del tumore del polmone". Nello stesso giorno alle ore 21 professionisti sanitari e docenti del Liceo Aldo Moro parteciperanno alla trasmissione in onda su Telereggio "Il Medico e il Cittadino", sul tema della lotta al Tabagismo.

Giovedì 29 maggio 2025, dalle ore 9 alle ore 13, nella Sala della Quercia del Padiglione Ziccardi, si terrà il corso di formazione aziendale per agenti accertatori del fumo. Nella stessa giornata dalle ore 14 alle ore 18 a Luoghi di Prevenzione a Villa Rossi, via Amendola 2, si svolgerà la premiazione del concorso "Scuole che promuovono salute" – 2023/2024 e del Concorso regionale "Scuole Libere dal fumo" 2024/2025. Inoltre sarà inaugurata la mostra fotografica "Luoghi di Benessere e Luoghi di Malessere" in collaborazione con REFOTO. Venerdì 30 maggio 2025 tutto il giorno ci saranno punti informativi di sensibilizzazione sul fumo negli ospedali provinciali in collaborazione con gli studenti aderenti al progetto "Scuole che promuovono salute".

Sabato 31 maggio 2025 in occasione della Giornata mondiale senza tabacco 2025, dalle ore 9 alle ore 13, in Piazza Martiri 7 Luglio, Reggio Emilia, l’evento conclusivo della settimana con effettuazione di spirometrie grazie agli operatori della Pneumologia dell’Arcispedale. In piazza ci sarà un punto informativo con distribuzione di gadget dove si potranno reperire informazioni su Centri Antifumo Provinciali, prevenzione oncologica, sani stili di vita confrontandosi con gli operatori di LILT – Luoghi di Prevenzione, del Dipartimento di Sanità Pubblica e del SerDP dell’Ausl. Si terrà inoltre una camminata amatoriale in collaborazione con UISP, con il coinvolgimento di alcune scuole della città. Partenza ore 9.30 dal Parco Ex Ospedale Spallanzani, arrivo previsto per le ore 10.30 in Piazza Martiri 7 Luglio.

Per informazioni: tel. 0522 320655 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30).