Numeri da record per la 221ª edizione della Fiera Campionaria di Mirandola

La 221ª edizione della Fiera Campionaria di Mirandola si chiude con un bilancio straordinario, registrando numeri da record e una partecipazione senza precedenti. Per cinque giorni, Mirandola è stata il cuore pulsante di un evento che ha saputo coinvolgere, emozionare e unire migliaia di persone in un clima di festa, tradizione, inclusione e comunità. Tutte le strutture ricettive del territorio comunale hanno segnalato il tutto esaurito per l’intera durata della manifestazione. Oltre 1.000 pasti sono stati serviti presso lo stand “Gustosa”, curato dal Associazione per il Maccherone al Pettine, simbolo dell’eccellenza gastronomica locale.

La Fiera ha superato i 120 espositori, di cui oltre il 20% provenienti dal territorio mirandolese, confermando il crescente interesse da parte del mondo imprenditoriale e artigianale. Particolarmente apprezzati anche gli stand “Gluten Free”, novità dell’edizione 2025, che hanno contribuito a rendere la manifestazione sempre più inclusiva e accessibile. Grande successo per il programma di spettacoli e incontri: oltre 5.000 spettatori hanno assistito agli eventi sul palco principale di Piazza Costituente, al Palco delle Associazioni di Volontariato in Piazza Conciliazione e al Pala Pico, sede di 30 appuntamenti tra convegni, dibattiti e incontri tematici. Hanno partecipato e collaborato attivamente 20 associazioni di volontariato locali. Il Luna Park ha proposto 30 attrazioni, contribuendo a rendere coinvolta ogni fascia d’età.

Le principali vie del centro storico sono state “invase” da oltre 20.000 visitatori (complessivi), in un clima di gioiosa partecipazione, animato da voglia di stare insieme e riscoprire la città.

«È un risultato che ci riempie di orgoglio, in un’edizione che ci ha permesso di onorare la memoria di due nostre amate concittadine scomparse: Silvia Golinelli e Miriam Treglia – commenta l’Assessore alla promozione del territorio Marco Donnarumma – La Fiera è da sempre un momento identitario per la nostra comunità, ma quest’anno abbiamo superato ogni aspettativa. La varietà dell’offerta, la risposta del pubblico, l’energia positiva che si è respirata in città confermano che siamo sulla strada giusta. Grazie ai volontari, alle associazioni, agli espositori e ai mirandolesi: la Fiera è viva più che mai, e guarda al futuro con entusiasmo.»

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Alberto Tura, Amministratore Delegato de L’Accento Srl, società organizzatrice: «La 221ª Fiera di Mirandola si è rivelata un successo sotto ogni punto di vista. Un programma ricco di qualità, espositori numerosi e una partecipazione eccezionale hanno reso la città un punto di riferimento regionale. Dopo oltre 10 anni di organizzazione, possiamo dire che “Fiera” è ormai sinonimo di business per l’intero territorio. Basta guardare le strutture ricettive al completo, gli incassi di ristoranti e locali, e il numero di visitatori provenienti anche da molto lontano. Il fenomeno Campionaria è ormai una vetrina per una città che merita di essere scoperta.»