La Rete delle Case di Quartiere cresce, si inaugura la Casa San Rafel nel quartiere Savena

Domenica 25 maggio, a partire dalle 16.30, sarà inaugurata la Casa di Quartiere San Rafel, in via Ponchielli 21, quartiere Savena.

L’evento rappresenta un ulteriore passo del percorso di accompagnamento e trasformazione degli ex-centri sociali anziani, avviato negli scorsi anni dal Comune di Bologna con il supporto della Fondazione IU Rusconi Ghigi, che mira a valorizzare e rafforzare il ruolo di questi luoghi della e per la comunità.

Durante l’inaugurazione sarà possibile visitare gli spazi della Casa, recentemente riqualificati, e partecipare alle attività di aggregazione e intrattenimento organizzate dall’ente gestore in collaborazione con il Quartiere. È previsto un aperitivo di benvenuto.

Il comitato di gestione della Casa di Quartiere è composto dall’Associazione Senza il Banco, capofila e già attiva in quartiere presso la Casa del Gufo, Anpi Savena, Mondo Donna Onlus, Ancescao e Associazione Percorsi Storici. Come parte della comunità più allargata che contribuirà ad animare questo luogo figurano inoltre la Polisportiva Sanrafél e la Cooperativa Sociale Adamà.

Durante il periodo estivo la Casa di Quartiere sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 15 alle 20. Obiettivo principale sarà quello di incentivare la partecipazione attiva della comunità attraverso iniziative di welfare sociale e culturale.

La Casa si propone inoltre come uno spazio aperto a cittadine, cittadini e associazioni del territorio. Le principali attività che verranno ospitate si rivolgeranno a tutte le fasce d’età: spettacoli, eventi festivi, letture animate, laboratori e corsi rivolti a bambini, bambine, ragazze e ragazzi; eventi dedicati alla terza età, come uno sportello di assistenza informatica, tornei, programmi per il benessere e l’invecchiamento attivo, feste, rappresentazioni teatrali, mostre, concerti, eventi di sensibilizzazione, corsi e percorsi di inclusione sociale dedicati a tutta la cittadinanza.