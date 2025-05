In A13 e A14 altri chiusure notturne programmate

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Fiera. In ulteriore alternativa, chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano/Firenze/Padova, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, potrà entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14; verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio; verso Padova (A13 Bologna-Padova): Bologna Arcoveggio, sulla A13.

Sempre per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale (km 4+800) e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova (km 14+400), verso Ancona/Pescara. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A13 alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro; per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro/A14 e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro; per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio. Contestualmente sarà chiuso il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara. Sarà chiuso anche il Ramo che dalla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Milano, immette sul Raccordo di Casalecchio, in direzione della A14 Bologna-Taranto; di conseguenza, l’uscita di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano. In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.