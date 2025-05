Anche a Reggio si celebra il volontariato di chi porta un raggio di sole tra le corsie dell’ospedale

Domani, sabato 24 maggio, dalle 9.30 alle 10.30 in Sala Tricolore in occasione della ventunesima “Giornata del naso rosso” i clown volontari delle associazioni appartenenti alla Federazione Vip – Viviamo in Positivo Italia Odv incontreranno le autorità cittadine e presenteranno al territorio l’associazione. Inoltre per tutta la mattinata Vip Reggio Emilia sarà presente in piazza Martiri del 7 Luglio con un punto di lettura per grandi e piccini.

Vip Reggio Emilia Onlus nasce nel 2003 quale associazione fondatrice di quella che oggi viene chiamata Federazione VIP “Viviamo in positivo” Italia Onlus e che oggi conta 58 associazioni sul territorio nazionale. A Reggio Emilia l’associazione presta attualmente servizio presso l’ospedale cittadino nei reparti di pediatria, riabilitazione funzionale, lungodegenza, ortopedia e urologia e nella sala d’attesa della casa circondariale e a all’interno di una struttura a Quattro Castella.