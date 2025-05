A Campogalliano l’estate inizia con la rassegna “Martedì in centro”

L’estate di Campogalliano prende forma con la rassegna “Martedì in centro”, incontri settimanali tra cultura, reading, spettacoli, cinema sotto le stelle e musica dal vivo.

“Dopo l’anteprima ‘sportiva’ con la presentazione del libro di Federico Buffa, si apre il sipario sulla nostra estate, una stagione ricca di occasioni per stare insieme e vivere in pieno il territorio – spiega la sindaca di Campogalliano, Daniela Tebasti –. La proposta dei ‘Martedì’ è davvero ampia: ci saranno momenti per approfondire la storia locale, tanta musica live, la magia del cinema al parco, gli spettacoli per i più piccoli e il ricordo speciale di uno dei nostri ‘grandi’, Edmondo Berselli, a quindici anni dalla sua scomparsa”.

Aggiunge il vicesindaco Damiano Pietri: “I nostri martedì estivi nascono con l’idea di riaccendere le piazze del centro storico, rendendole luoghi vivi, accoglienti, ricchi di cultura, socialità e partecipazione. Un progetto che vuole essere anche un’opportunità concreta per i commercianti che scelgono di unirsi alla proposta del Comune, valorizzando le proprie attività e offrendo esperienze originali ai cittadini e ai visitatori”.

La prima data in calendario è il 27 maggio, l’incontro in Piazza Castello con Carlo Beneventi, dedicato alla storia e all’archeologia della “delizia estense” di Campogalliano situata presso il parco Le Montagnole.

“Ricordi di un cacciatore di zanzare”, il libro scritto da Carlo Gregori e illustrato da Giuliano Della Casa, sarà al centro della serata del 3 giugno in piazza Castello, con un reading musicato da Tommy Togni.

Il 10 giugno la rassegna si sposta in piazza della Bilancia con l’evento “Quattro passi nella storia del rock”, un viaggio tra i protagonisti del rock con filmati originali e la musica dal vivo dei Voltarock.

Cinema alle Montagnole il 17 giugno: nel parco di via Gramsci ci sarà la proiezione gratuita del film “Il robot selvaggio”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo illustrato da Peter Brown, già candidato all’Oscar nella categoria “Miglior film d’animazione”.

I Martedì in Centro proseguono il 24 giugno in piazza Vittorio Emanuele II e in piazza della Bilancia: dalle 18 al Pepe Rosa café dj set con EliattheRaven, Sebastian, Nahte, Don Biagio e vocalist Liuk Levratti, al Wolly’2 bar dj set con Max Po.

Il secondo appuntamento cinematografico dell’estate al parco Le Montagnole sarà il 1° luglio con la proiezione gratuita dell’ultima opera del maestro Hayao Miyazaki “Il ragazzo e l’airone”, film d’animazione prodotto dallo Studio Ghibli.

Campogalliano diventa terra di motori l’8 luglio: Riccardo Patrese e Lauro Campana si raccontano a Leo Turrini in piazza Castello nella serata “Tra curve e ricordi”.

Musica dal vivo e live painting il 15 luglio in piazza della Bilancia con il Daje vocal group, poi il 22 luglio sempre in piazza della Bilancia il teatro Ambaradan porterà la lettura-spettacolo “Peppe & Peppe Paura-Coraggio”.

Il 29 i Martedì in centro incontrano l’altra grande rassegna dell’estate di Campogalliano, la Fiera di Luglio, tra spettacoli musicali, gastronomia, mercatini e tante sorprese.

Dopo la pausa di agosto, la rassegna torna in settembre con due appuntamenti in piazza Castello. Il 9 settembre Luca Boffi di Alberonero presenterà il suo libro “Caro Campo. Diario di lavoro”, mentre il 16 gran finale con la presentazione del libro di Edmondo Berselli “Venerati maestri. Operetta immorale sugli intelligenti d’Italia”, in occasione dell’uscita della nuova edizione del volume scritto dal giornalista e autore originario di Campogalliano.

Nelle serate della rassegna, ci sarà la possibilità di aperture straordinarie e iniziative a cura dei commercianti di Campogalliano.