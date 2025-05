Al Tecnopolo di Reggio Emilia un convegno su allattamento e comunicazione

Il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore organizza, sabato 24 maggio, dalle 9.00 alle 13.00, al Tecnopolo di Reggio Emilia (Aula M0.5, piano terra), il convegno “Allattamento e comunicazione: Operatori, comunità e ricerca psico-sociale”, che si propone di affrontare, in modo scientifico e interdisciplinare, il tema della promozione, protezione e sostegno dell’allattamento materno.

L’evento, che rientra tra gli eventi celebrativi in occasione degli 850 anni dell’Ateneo, intende creare un punto di incontro tra ricercatrici di psicologia sociale, pediatri, ostetriche e consulenti di allattamento, al fine di condividere risultati empirici, idee, conoscenze e buone pratiche.

In particolare, verranno presentati i risultati e le implicazioni degli studi condotti all’interno del progetto interdisciplinare FAR 2022 “Understanding and promoting breastfeeding: A two-step intervention to foster expectant mothers’ breastfeeding intentions and behaviour”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Questi studi evidenziano il contributo della psicologia sociale alla comprensione e promozione di questa importante pratica di prevenzione primaria, in linea con gli obietti di OMS e Unicef per il 2030.

Tra i temi affrontati nel corso della mattinata ci saranno: il benessere di donna e lattante al centro: Perché e come la Regione Emilia-Romagna promuove un nuovo paradigma per l’allattamento; Promuovere l’allattamento, un intervento in due fasi al Policlinico di Modena; La funzione paterna nell’allattamento; il ruolo del pediatra delle cure primarie nel sostenere, promuovere e proteggere l’allattamento; il ruolo dell’ostetrica nel sostegno e promozione dell’allattamento; Comuni-care con le famiglie, tra operatori e sul web.

Il Comitato scientifico del convegno è formato da: Margherita Guidetti, Giulia Scaglioni, Isabella Neri, Ramona Infante, Maria Teresa Molinazzi, Alberto Berardi. Per informazioni: margherita.guidetti@unimore.it