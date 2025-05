Mercati ambulanti: l’assessore Ferrari risponde ad Anva Confesercenti Modena

“Stupisce e dispiace questo attacco frontale senza una richiesta precedente di confronto sul tema, dato il rapporto in corso con le Associazioni di categoria e il costante confronto su tutti i temi inerenti il commercio, il centro storico e non solo, così come la collaborazione con le associazioni “I mercanti dell’Unione” e “Il Bel Mercato di una volta””.

Con queste parole l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Federico Ferrari risponde alla nota di Anva Confesercenti Modena in merito ai due mercati ambulanti di sabato e domenica.

“Il Comitato dei commercianti di Rometta, anima e promotore del Rometta City Festival – prosegue l’Assessore – ha tutto il diritto di poter organizzare un evento, in collaborazione con l’Amministrazione, che punta ad animare il quartiere e stimolare il commercio locale in sede fissa, peraltro due fra gli obiettivi di mandato della Giunta. La concomitanza delle date, che andranno ad animare due zone diverse delle città e sono state concordate con i Comitati commercianti delle aree interessate, è risultata puramente casuale e dovuta anche al Referendum del primo weekend di Giugno”.