Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 21 maggio 2025

Cielo generalmente molto nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio locali rovesci, soprattutto sul crinale centro-occidentale e su quello romagnolo. Fenomeni in esaurimento entro sera con locali e temporanee schiarite.

Temperature in sensibile diminuzione le minime sul settore appenninico comprese tra 8/10 gradi, stabili sui 12/14 in pianura. Massime senza variazioni di rilievo comprese tra i 16 gradi nella fascia appenninica e i 25 gradi in pianura. Venti in rotazione dai settori settentrionali verso sud/sud-est in serata. Mare mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione a partire dal pomeriggio.