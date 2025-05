Polo della moda: venerdì al Tecnopolo un incontro con i progettisti

Venerdì 23 maggio, alle ore 11, la sala conferenze del Tecnopolo di Reggio Emilia – Reggiane Parco Innovazione (capannone 19 di piazzale Europa 1) ospiterà un incontro dedicato al Polo della Moda che sorgerà nell’area delle ex fiere, tra via Filangieri e via Aldo Moro.

L’architetto Piergiorgio Vitillo, curatore della progettazione urbanistica e coordinatore generale del Piano di iniziativa pubblica (Paip) per la realizzazione del Polo della moda di Max Mara Fashion Group, e l’architetto Fabrizio Barozzi, in rappresentanza dello Studio Barozzi Veiga di Barcellona, vincitore del Concorso internazionale di progettazione della nuova struttura, illustreranno al pubblico i dettagli dell’intervento che cambierà faccia alla vecchia area fieristica di Mancasale e darà vita, attraverso un’opera di demolizione e ricostruzione e a interventi di rigenerazione ambientale, a un nuovo polo attrattore per la nostra città.

L’incontro è aperto al pubblico.