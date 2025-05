Modena Winefood Experience 2025: terza edizione in centro storico il 23 e 24 maggio

Modena WineFood Experience, il festival che celebra il connubio tra l’arte,

l’enogastronomia e la cultura modenese, torna in centro storico, per la terza edizione, il 23

e 24 maggio 2025.

L’evento è promosso da Confesercenti Modena, organizzato da Lambruscheria,

realizzato con il patrocinio del Comune di Modena e con il contributo della Camera di

Commercio.

Grande novità di questa edizione, denominata “Art & the City”, sarà il coinvolgimento

degli studenti dell’Istituto d’Arte “A. Venturi” che, per l’occasione, si cimenteranno nella

creazione di opere d’arte dedicate a Modena. Durante la due giorni saranno in programma

presentazioni di libri, performance artistiche, concerti e tanto altro.

La manifestazione comprenderà la 23esima edizione della Lambruscolonga,

organizzata in collaborazione con la Lambruscheria: quest’anno ci saranno tre percorsi

con degustazioni di Lambruschi del territorio, tra cui anche 4 tappe con vini dealcolati e

cocktail analcolici.

Per la prima volta il Festival ha organizzato, in collaborazione con UISP Modena, la

“Camminata dei monumenti”, un percorso di 2 chilometri alla scoperta delle bellezze

storiche e artistiche del centro storico, guidato dallo staff di UISP Modena che proporrà,

durante la passeggiata, brevi pause di Fit&Tone.

Prevendite per Lambruscolonga e Camminata dei monumenti già disponibili online

su www.lambruscolonga.it.