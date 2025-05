Festival dello Sviluppo sostenibile: Unindustria Reggio Emilia presenta Open-es, piattaforma gratuita per la sostenibilità delle imprese

Unindustria Reggio Emilia, in collaborazione con Open-es, organizza un webinar rivolto alle imprese associate per presentare vantaggi e funzionalità di una piattaforma digitale volta a misurare le performance ESG delle imprese, individuare le azioni prioritarie per migliorare il proprio percorso verso la sostenibilità e rafforzare la propria posizione nei rapporti commerciali e finanziari.

L’iniziativa è inclusa nel calendario di eventi del Festival dello sviluppo sostenibile, che si svolge a Reggio Emilia fino al 23 maggio, ma è prima di tutto una opportunità che rientra nel più ampio progetto di divulgazione culturale, scientifica ed economica promosso da Unindustria Reggio Emilia per facilitare le aziende reggiane nel percorso di adesione agli standard di sostenibilità.

La piattaforma Open-es è un’iniziativa di sistema che conta già oltre 32.000 imprese e riunisce il mondo industriale, finanziario e istituzionale, avviata da Eni con Boston Consulting Group e Google Cloud. I vantaggi per le imprese sono molteplici: permette di misurare e monitorare le performance di sostenibilità delle imprese di ogni dimensione; comunicare l’impegno ESG verso clienti e partner; entrare in una rete qualificata di aziende; facilitare l’accesso al credito e alla finanza sostenibile; ridurre gli oneri di rendicontazione, evitando duplicazioni grazie a uno standard condiviso.

“Dagli incontri periodici che Unindustria organizza con gli Istituti di credito locali emerge con sempre maggiore chiarezza come la sostenibilità sia un fattore strategico di valutazione, in particolare nella dimensione della governance – afferma Mauro Macchiaverna, Consigliere di Unindustria delegato a Credito Finanza Fisco – Per questo motivo, la rendicontazione ESG, e la governance in particolare, non è più un’opzione accessoria, ma un elemento che può incidere direttamente sulla valutazione bancaria, sulle condizioni di finanziamento e sull’accesso a nuove opportunità di credito. In questo contesto, Open-es rappresenta una leva concreta anche per rafforzare il dialogo tra impresa e sistema finanziario”.