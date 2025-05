L’ITS Biomedicale di Mirandola apre le proprie porte: aule e laboratori che guardano al futuro

Sabato 17 Maggio, l’ITS Biomedicale di Mirandola – Academy Mario Veronesi ha aperto le porte della sua sede in via 29 Maggio per una giornata dedicata all’orientamento, accogliendo numerosi studenti, famiglie, aziende e rappresentanti istituzionali, in occasione dell’iniziativa “Open Day & OpenLABS”. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per esplorare da vicino l’offerta formativa dell’ITS, che propone corsi post-diploma ad alta specializzazione nel cuore del Distretto Biomedicale mirandolese, uno dei più importanti poli economici e tecnologici dell’Europa.

Durante la mattinata i partecipanti hanno potuto visitare, in anteprima, i nuovi laboratori didattici e tecnologici, realizzati in collaborazione con aziende partner e finanziati attraverso fondi del PNRR. Tra questi, il laboratorio di robotica collaborativa, la camera bianca, il laboratorio di stampa 3D, quello di usability e gli spazi dedicati all’extended reality, illustrati da professionisti ed esperti del settore, tra cui:

Matteo Tagliavini , Mattia Tramontano e Fabio Pini (Ideativa – Robotica)

(Tecnopolo – Rapporti ITS-TPM) Enrico Gatti e Giovanni Turano (GB Soluzioni – Stampa 3D)

e Luca (Extended Reality) Alberto Ferrari e Marco Palella (Tecnopolo – Usability e Clean Room)

Due i percorsi distinti previsti dal programma: uno rivolto a studenti e famiglie, l’altro dedicato a imprese e professionisti soci della Fondazione. Una formula dinamica e coinvolgente che ha permesso ai visitatori di toccare con mano le potenzialità dell’ITS, grazie anche al contributo attivo degli stessi studenti e docenti dell’Academy.

“Abbiamo voluto trasformare l’open day in un momento condiviso, coinvolgendo studenti, docenti e imprese partner – sottolinea la Presidente della Fondazione ITS Biomedicale Giuliana Gavioli – È una giornata che parla non solo di orientamento, ma anche di rete e innovazione”.

“L’ITS Biomedicale rappresenta un’eccellenza formativa e un motore strategico per il futuro del nostro territorio” – ha dichiarato il Sindaco Letizia Budri –. “Investire nei giovani, nel consolidare e aggiornare il know-how del nostro distretto e nel rafforzare la collaborazione tra scuola e imprese significa costruire oggi le competenze di cui avremo bisogno domani. Siamo orgogliosi di ospitare a Mirandola un polo così avanzato e continueremo a sostenerne con convinzione la crescita e lo sviluppo”.