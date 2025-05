Modena, batteria di un monopattino a fuoco dentro un appartamento: persona lievemente intossicata

Oggi verso mezzogiorno, a Modena in via Ramazzini, due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Modena sono intervenute per l’incendio della batteria di un monopattino all’interno di un appartamento al primo piano. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi dell’incendio alloggio. Leggermente intossicato il residente, affidato alle cure del 118 per controlli.