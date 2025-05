Settimana Europea dei test HIV: dal 19 al 24 maggio test anonimo e gratuito a Reggio Emilia e provincia

Ritorna dal 19 al 25 maggio prossimi la European Testing week, dedicata a diffondere la consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce dell’infezione HIV e delle sue conseguenze sulla salute; sono centinaia le realtà della sanità pubblica e privata, enti no-profit, community, associazioni e istituzioni che aderiscono all’iniziativa della Regione Europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Tra gli obiettivi comuni: moltiplicare l’offerta di test per la diagnosi di HIV, epatiti virali e altre infezioni sessualmente trasmesse, oltre che sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica.

Testare, Trattare, Prevenire (Test, Treat, Prevent) è lo slogan che accompagna questa vasta iniziativa corale, una delle più importanti mobilitazioni mondiali a sostegno della salute pubblica.

A Reggio Emilia e provincia è in programma un calendario ricco di opportunità per sottoporsi al test ogni giorno della settimana in una sede diversa, in modo anonimo e gratuito.

Grazie all’impegno dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, dell’ente provinciale, del Comune di Reggio Emilia, delle associazioni partecipanti al Tavolo per il contrasto all’HIV e alle infezioni sessualmente trasmissibili è offerta ai cittadini la possibilità di effettuare con accesso libero il test sierologico per la diagnosi di HIV da lunedì 19 a sabato 24 maggio ogni giorno; in particolare, ci si potrà rivolgere ai seguenti Centri di Prelievo distrettuali:

CENTRI PRELIEVO lunedì 19 Castelnovo Monti dalle 7:30 alle 13 martedì 20 Montecchio mercoledì 21 Scandiano venerdì 23 Correggio sabato 24 Guastalla giovedì 22 Reggio Emilia dalle 7:30 alle 18

Inoltre, sarà possibile eseguire il test rapido al dito per la diagnosi di HIV con libero acceso dalle 8 alle 12 tutte le mattine nei SerDP di tutta la provincia.

Il virus in Italia e nel mondo

Nel mondo sono oltre 39 milioni le persone che vivono con l’infezione da HIV.

In Italia, dopo il picco negativo dell’anno 2020, continuano ad aumentare le nuove diagnosi di HIV; il trend va di pari passo con l’andamento di altre infezioni a trasmissione sessuale, in aumento soprattutto tra i giovani.

In provincia di Reggio Emilia, nell’ultimo triennio, il numero di nuove diagnosi è aumentato, con un’incidenza di 4.9 ogni 100.000 abitanti. I nuovi casi interessano prevalentemente il sesso maschile, nella fascia di età 30-39 anni, e la nazionalità italiana. La modalità di trasmissione principale è quella sessuale.

Dal 2015 è in crescita la quota di persone a cui l’infezione viene diagnosticata purtroppo tardivamente, quando il sistema immunitario è già compromesso; è questo il segno che la malattia è in fase avanzata in quanto il contagio è avvenuto da diverso tempo.

È fondamentale, dunque, ricordare costantemente l’importanza della prevenzione e stimolare l’accesso al test, per garantire una diagnosi quanto più precoce favorendo l’accesso gratuito alle cure, alla terapia, a un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale.

È fondamentale, inoltre, proteggersi e praticare sesso sicuro adottando comportamenti responsabili per prevenire sia l’AIDS che le malattie sessualmente trasmissibili.