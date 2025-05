Giovedì 22 maxibicicletta e bici da corsa d’epoca in piazza Mazzini

Giovedì 22, giornata clou che vedrà la partenza la partenza della tappa del Giro d’Italia da Piazza Roma, si conclude anche la campagna CENTROINROSA promossa da Modenamoremio per omaggiare ila Corsa rosa, informare gli ospiti presenti in città e promuovere i propri negozi e locali associati. Sarà un evento in piazza Mazzini, dalle 10 alle 19, il momento che saluterà la manifestazione ciclistica nazionale, con l’esposizione di una Maxibicicletta di proprietà di Bruno Ferrari, realizzata anni fa dall’associazione Ruote pazze, l’esposizione di sei bici da corsa d’epoca della collezione di Bruno Ferrari e Walter Bassoli il tutto commentato dai burattini di Luciano Pignatti con Sandrone e Fagiolino che coinvolgeranno i presenti e intervisteranno ospiti a sorpresa. Bruno Ferrari è un collezionista e bravo restauratore conservativo (moto e biciclette) di Bomporto. La Bicicletta gigante è stata costruita da Bruno e altri 4 amici (associazione Ruote Pazze) alla metà degli anni ’80.

Le sei biciclette da corsa storiche, accompagnate da figuranti in originali costumi d’epoca, vanno da fine ‘800 agli anni ’40 sono tre italiane, due tedesche e una francese; ci sono una FIAT, una NAUMANN, una WEIL FAHRRADWERKE, una BIANCHI, una TAURUS e una PEERLESS degli anni ’10.

Da segnalare infine che Luciano Pignatti, oltre a coordinare le interviste di Sandrone e Fagiolino, scorrazzerà in via Emilia con la caratteristica Bicicletta del Burattinaio, nata dall’amicizia tra Luciano e Bruno, ispirata alla cultura contadina, classico ‘biciclone’ che, per portare i bidoni del latte da portare al caseificio si arricchiva del carretto attaccato alla sella della bici, che ora ospita i burattini, come anche il portapacchi sul davanti.

Anche questo evento, come tutta la campagna CENTROINROSA, è stata realizzata col patrocinio e la collaborazione del Comune di Modena, Assessorato Sport, e col contributo fondamentale di MAFIN GROUP, sponsor unico di tutta l’iniziativa.