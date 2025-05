Ceramics of Italy è presente alla Clerkenwell Design Week 2025 con una collettiva di eccellenze ceramiche italiane

Per il quarto anno consecutivo, l’industria ceramica italiana è protagonista della Clerkenwell Design Week di Londra (20-22 maggio) con una partecipazione collettiva all’interno di un padiglione temporaneo in St. John’s Square, al centro del quartiere di Clerkenwell.

Giunta alla sua 14ª edizione, la Clerkenwell Design Week è uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il design contemporaneo: con la più alta concentrazione di showroom di design e architettura in Europa, Clerkenwell rappresenta una piattaforma strategica per incontrare architetti, progettisti e operatori del settore.

Sono 17 le aziende ceramiche italiane associate che partecipano con un proprio corner espositivo a questa edizione, presentando nuove collezioni pensate appositamente per il mercato inglese: ABK Group Studio, AcquarioDue, Casalgrande Padana, Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Keope, Ceramiche Marca Corona, Ceramiche Refin, CE.SI. Ceramica di Sirone, Ceramiche Supergres, Etruria Design, Gruppo Bardelli, Imola Ceramica, La Faenza Ceramica, Paul&Co Ceramiche, Settecento – Manifattura Ceramica, S.I.M.A.S., Tonalite. L’info point Ceramics of Italy / ICE-Agenzia è il luogo dove trovare tutte le informazioni sul settore ceramico italiano e conoscere le novità della prossima edizione di Cersaie a Bologna.

La partecipazione è promossa da Confindustria Ceramica e ICE-Agenzia, a conferma del forte impegno nel sostenere la presenza del made in Italy sui mercati esteri. Workshop, incontri con progettisti e momenti di networking animano i tre giorni dell’evento, offrendo un’occasione unica per esplorare la qualità e la versatilità della ceramica italiana in un contesto dinamico e internazionale.

Un momento di particolare rilievo è il talk organizzato da ITA-Italian Trade Agency “Italian ceramics – A Responsible Choice dor Contemporary Architecture”, moderato da Lorenzo Pandolfi, Fondatore di FORMA e con la partecipazione di Consuelo Manna, Head of Project Management di Heatherwick Studio e Kenneth Graham, Sustainability Manager di SOLUS Ceramics, in programma mercoledì 21 maggio alle 18.30 presso YOTEL London City. Il dialogo offre una riflessione sul ruolo delle superfici ceramiche nella trasformazione degli spazi pubblici e architettonici, esplorando i legami tra innovazione materiale e sostenibilità.

Con oltre 15 sedi espositive, 160 showroom, installazioni coinvolgenti, centinaia di eventi programmati, attività collaterali di studi locali, la Clerkenwell Design Week attira visitatori da tutto il Regno Unito oltre che dalla Francia, Benelux e Nord Europa, a conferma della sua posizione come uno dei principali festival di design indipendente del Regno Unito.