Storie di Corte alla Rocca di Vignola

Prendono il via sabato 17 maggio la serie di spettacoli dal vivo che animeranno la Corte della Rocca di Vignola. Saranno quattro appuntamenti distribuiti nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Gli spettacoli si terranno all’interno della Rocca di Vignola con repliche pomeridiane, alle 15.00, alle 16.00 e alle 17.00, per offrire al pubblico più occasioni di partecipazione.

Sabato 17 maggio apre il cartellone Nicola Virdis con “Turuk il Mercante”, una proposta che intreccia clownerie, narrazione e giocoleria. Tre gli appuntamenti: alle 15, alle 16 e alle 17. Turuk è un mercante baffuto, visionario, capace di incantare adulti e bambini con storie, strumenti e trovate raccolte durante immaginari viaggi tra Spagna, Grecia, Romania, Marocco, Libano e Sardegna. Uno spettacolo coinvolgente, dai toni leggeri e poetici, pensato per un pubblico trasversale.

Sabato 14 giugno sarà la volta del collettivo Gera Circus con lo spettacolo “Aequilibrium”, ambientato in epoca rinascimentale. Una performance che riflette sul tema dell’equilibrio e delle sue maschere, raccontato attraverso i gesti e i corpi di un solo attore che interpreta tre personaggi simbolici: un impiegato, un migrante e un operaio. Circo-teatro, commedia dell’arte e teatro di figura si fondono in una riflessione visiva sull’essere umano in bilico tra realtà e sogno.

Sabato 13 settembre sarà protagonista Millestorie Show con “Shezan, il Genio Impossibile”. Un genio senza lampada, né padrone, costretto a stupire il pubblico per conquistare la libertà. Lo spettacolo unisce fachirismo, magia, giocoleria e comicità, adattandosi in tempo reale al pubblico grazie alla versatilità dell’artista, capace di offrire un’esperienza ogni volta unica.

Ultimo appuntamento sabato 18 ottobre con lo spettacolo “Li Prodigi dello Bagatto” di Messer Lo Stramagante, una figura che unisce suggestioni medievali e magia contemporanea. Un ex armigero divenuto mercante di sogni, capace di condurre il pubblico attraverso stoffe, coppe e oggetti misteriosi, alla scoperta del tempo come bene prezioso e del desiderio come chiave di conoscenza. Per informazioni e aggiornamenti sul programma completo: www.roccadivignola.it – info@roccadivignola.it