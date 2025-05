L’Unione Bassa Reggiana assume tre istruttori amministrativi da assegnare all’ufficio tributi

Scade alle ore 12.00 di sabato 17 maggio 2025 il concorso pubblico per esami per l’assunzione di tre persone a tempo indeterminato e pieno con profilo di istruttore amministrativo contabile-area degli istruttori, da assegnare all’ufficio tributi dell’Unione Bassa Reggiana e ai comuni di Gualtieri e Poviglio. Questo bando servirà a formare una graduatoria anche per i comuni aderenti all’Unione stessa.

Per presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione pubblica, collegarsi al seguente link: https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/8e75c28368b045a6962a9209f5009b8a

Tra i requisiti richiesti, il possesso del titolo di studio quinquennale in Amministrazione, finanza e marketing (ex diploma di ragioneria) o titoli equivalenti. È altresì ritenuto valido il diploma di laurea triennale o diploma di laurea magistrale in Economia e commercio o equipollenti.

La graduatoria finale resterà valida per un periodo di tre anni ed è finalizzata, oltre alla copertura del posto oggetto della presente selezione, anche alle esigenze di assunzione dell’Unione Bassa Reggiana e degli enti aderenti l’Unione. Potrà, quindi, essere utilizzata dagli stessi enti per eventuali altre assunzioni, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, tempo pieno o parziale.

Info:

– il profilo Instagram dell’Ufficio unico del personale dell’Unione: https://www.instagram.com/upa.ubr/

– il profilo Linkedin : www.linkedin.com/in/ufficiounicodelpersonale

– il canale WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBJXSvKgsNn6UbK6o25