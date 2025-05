Assemblee CNA Bologna; eletti i Presidenti coordinatori delle Unioni di Mestiere Agroalimentare e Federmoda

Si sono svolte ieri sera presso UNA HOTELS altre due Assemblea Elettive che hanno eletto Presidenti Coordinatori e Coordinamenti delle Unioni di mestiere CNA Bologna: Agroalimentare e Federmoda.

Matteo Calzolari Presidente Coordinatore CNA Agroalimentare

Le imprese CNA dell’Unione Agroalimentare hanno eletto come loro Presidente Coordinatore Matteo Calzolari dell’azienda Il Forno Calzolari di Matteo Calzolari e C. snc di Monghidoro.

Fornaio e fondatore della Comunità Grano Alto, a 21 anni Matteo Calzolari inizia a lavorare nel forno di famiglia a Monghidoro e ne prende piano piano la direzione fino a diventare titolare del Forno di Calzolari snc, società che gestisce il laboratorio di Monghidoro e una rete di 5 punti vendita nella provincia di Bologna. Nel 2003 è tra i soci fondatori dell’Associazione MontagnAmica, attualmente Presidente, che si occupa di promozione dell’enogastronomia dell’Appennino bolognese e contemporaneamente comincia le prime sperimentazioni di coltivazione di grani antichi nelle valli dell’Appennino insieme a diversi agricoltori, riattivando una filiera di cereali moliti a pietra insieme a Carlo Foralossi a Firenzuola. Nel 2005 è ideatore dell’evento Mangirò, una passeggiata gastronomica tra campi di grano che coinvolge ristoratori da tutta Italia organizzata dal Forno di Calzolari che si tiene ogni anno fino ad oggi. Nel 2007 è tra i fondatori del Mercato della Terra di Bologna, oggi Mercato Ritrovato di cui è socio del consiglio amministrativo. Nel 2019 è tra i fondatori della Comunità Slow Food Grano Alto e, l’anno successivo, di Slow Grain, un’esperienza nata dentro a Slow Food Italia

Gli altri eletti di CNA Agroalimentare

Mario Ferrara del Ristorante Scaccomatto di Bologna è stato eletto VicePresidente Coordinatore dell’Unione.

Insieme a Matteo Calzolari e Mario Ferrara, nel Coordinamento dell’Unione Agroalimentare CNA Bologna sono stati eletti: Paolo Carati azienda Ravioli srl (Caminetto d’Oro); Antonio Catauro della Trattoria Venturoli; Massimiliano Poggi azienda Ingrediente Italia srl (Vicolo Colombina, Massimiliano Poggi Cucina, Battirame 11, Hotel Fiera); Alessio Baschieri azienda L’Albero del Caffè; Luca Battaglioli azienda Agritur Società Agricola Cooperativa; Catherine Vancaenegem azienda Sfoglia Rina; Federica Frattini azienda agricola San Giuliano; Elisa Argentesi Enoteca Storica Faccioli; Giovanni Montanari Podere TerraViva di Montanari Giovanni; Gabriele Manzini di Caseificio Valsamoggia srl; Nicola Dell’Orefice azienda Beer for All snc (LAB Libera Arte della Birra); Michele Cocchi di Idea in Cucina soc. coop.

I delegati all’Assemblea quadriennale elettiva di CNA Bologna sono: Matteo Calzolari, Paolo Carati, Antonio Catauro, Massimiliano Poggi, Alessio Baschieri, Luca Battaglioli e Catherine Vancaenegem.

Eletti i Portavoce di Mestiere: Giovanni Montanari Portavoce Mestiere Agricoltori; Matteo Calzolari Portavoce Mestiere Dolciari e panificatori; Massimiliano Poggi Portavoce Mestiere Ristorazione; Gabriele Manzini Portavoce Mestiere Produzioni Alimentari; Catherine Vancaenegem Portavoce Mestiere Pastai; Nicola Dell’Orefice portavoce Mestiere Bevande; Michele Cocchi Portavoce Mestiere Altri Mestieri Alimentari (Catering e Tecnologie per l’alimentazione).

Benedetta Rasponi Presidente Coordinatrice CNA Federmoda

Le imprese CNA dell’Unione Federmoda hanno eletto come loro Presidente Coordinatrice Benedetta Rasponi dell’azienda Brillante di Bologna.

Benedetta Rasponi è un’imprenditrice che opera nel ramo del tessile/abbigliamento dagli anni 80, quando ancora frequentava l’università di Lingue e Letteratura Straniera, nell’azienda Brillante fondata dalla mamma: l’impresa è una piccola azienda a rete tutta al femminile che assieme ad un affiatato gruppo di donne porta avanti il saper fare artigiano della tradizione italiana nel contesto internazionale.

Benedetta Rasponi entra in CNA nel 1999, dove ha ricoperto diversi ruoli: Presidente CNA Federmoda Bologna, Vicepresidente CNA Bologna. E’ stata per numerosi anni Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Bologna. Successivamente eletta Presidente CNA Impresa Donna Emilia Romagna e Vicepresidente CNA Emilia Romagna.

Gli altri eletti di CNA Federmoda

Insieme a Benedetta Rasponi, nel Coordinamento dell’Unione Federmoda CNA Bologna sono stati eletti: Enrica Carassiti dell’azienda Enrica Carassiti; Sara Forlini dell’azienda Misstufi; Riccardo Dall’Aglio dell’azienda Kreizy srl.

I delegati all’Assemblea quadriennale elettiva di CNA Bologna sono Benedetta Rasponi ed Enrica Carassiti.

Eletti i Portavoce di mestiere

Benedetta Rasponi è Portavoce del Mestiere Moda Tessile e Abbigliamento, Enrica Carassiti è Portavoce del Mestiere Moda Calzature, Pelletteria e Pellicceria; Sara Forlini è Portavoce del Mestiere Moda su Misura; Riccardo Dall’Aglio è Portavoce del Mestiere Filiera della Moda.