Gestione illecita di oli esausti per la raffinazione di biodiesel: operazione dei carabinieri a tutela dell’ambiente

Dalle prime ore di questa mattina, in tutto il Territorio Nazionale, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia stanno dando esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica felsinea, nei confronti dei componenti una associazione per delinquere radicata in Campania ma operativa in tutta Italia ed all’estero che, attraverso società autorizzate alla raccolta di oli vegetali esausti, traeva ingiusti profitti dagli introiti derivanti dal trattamento e dalla rivendita del pregiato rifiuto, utilizzato per la produzione del biodiesel.

L’operazione vede attualmente impegnati oltre 100 militari dell’Arma dei Carabinieri.