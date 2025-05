Ritorno della criminologa Roberta Bruzzone domenica al Celebrazioni di Bologna

Per l’ultimo appuntamento della stagione 2024/2025 torna ospite del Teatro Celebrazioni di Bologna la criminologa Roberta Bruzzone, che – dopo il sold out dello scorso ottobre con Favole da incubo – domenica 18 maggio alle ore 18.00 propone la conferenza-spettacolo Delitti allo specchio.

Al centro ci saranno due storie e due inchieste per molti versi speculari, che si intersecano l’una nell’altra all’interno di un labirinto di specchi nel quale entrerà la criminologa con la competenza e l’occhio esperto della profiler, per fare chiarezza su due degli episodi più neri della cronaca del nostro Paese.

«Chiara Poggi e Meredith Kercher non si conoscevano e probabilmente, se avessero potuto evitare l’ineludibile destino di morte che le attendeva, a tradimento, in un giorno qualunque, non si sarebbero mai incontrate. Eppure, le vicende che le hanno viste coinvolte come vittime hanno davvero tanto in comune. Due casi giudiziari che hanno lasciato dietro di sé una scia di dubbi, che è giunto il momento di affrontare senza mezzi termini. Torneremo sulla scena del crimine, ripercorreremo le indagini svolte analizzando i fatti in modo oggettivo e implacabile, depurandoli dalle scorie delle false insinuazioni, degli errori investigativi e delle (troppe) parole buttate al vento, che spesso affollano le inchieste giudiziarie da prima pagina».

Ultimissimi biglietti acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-24-25-roberta-bruzzone-18-maggio-2025/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).