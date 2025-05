Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 15 maggio 2025

Cielo sereno o poco nuvoloso eccetto qualche possibile rovescio sparso sul settore appenninico occidentale, in esaurimento dal pomeriggio. Tendenzialmente sereno in tutta la Regione in serata o poco nuvoloso per nubi alte sui rilievi occidentali.

Temperature minime tra 7 e 12 gradi, senza variazioni di rilievo, massime in lieve aumento comprese tra 16/20 sulle aree appenniniche e 21/24 in pianura e sulle coste. Venti deboli e tendenzialmente dai settori orientali. Mare mosso nelle prime ore del mattino sulle coste ferraresi con moto ondoso in attenuazione, tendenzialmente poco mosso altrove.

(Arpae)