Internazionali, Sinner batte Cerundolo e vola ai quarti

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale degli

Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte

Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dopo 2h17′ di gioco. Tie-break che ha indirizzato il match verso

Sinner, bravo a scappare via nel secondo con due break e a

controllare il vantaggio fino alla fine. Ai quarti Sinner

aspetta il vincente della sfida tra Casper Ruud e Jaume Munar.

“Sono molto contento perchè sono riuscito ad alzare il livello, mi sono sentito meglio e questo mi fa essere soddisfatto” le sue parole al termine del match. “E’ stata una grande sfida per me, soprattutto in questo momento in cui sto cercando di adattarmi. E’ stata una giornata lunga e il pubblico mi ha aiutato

tantissimo. Ho ancora tanto lavoro da fare, ma avevo bisogno di

questa partita. Sono contento di essere tornato e mi sento

fortunato di essere qui”.

