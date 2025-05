Al Teatro Duse di Bologna concerto “Steamboat Bill, Jr.” con l’Orchestra Senzaspine

Steamboat Bill, Jr., capolavoro del 1928 di Charles Reisner interpretato da Buster Keaton, prende vita sul grande schermo con una colonna sonora originale eseguita dal vivo dall’Orchestra Senzaspine, sotto la direzione del Maestro Timothy Brock, direttore e compositore tra i massimi esperti al mondo nel campo dei film muti. Le proiezioni accompagnate dal concerto andranno in scena il 13 e 14 maggio alle 21:00 al Teatro Duse di Bologna, nell’ambito della rassegna DUSEgiovani.

Il film è stato restaurato dalla Fondazione Cineteca di Bologna e Cohen Film Collection. Per il restauro è stato utilizzato un duplicato negativo safety 35mm stampato nel 1969 da Raymond Rohauer and conservato da Cohen Film Collection.

Sebbene non sia disponibile alcuna documentazione, il duplicato negativo è stato, molto probabilmente stampato a partire da un nitrato originariamente conservato da The Library of Congress, oggi completamente decomposto. Una sequenza mancante nel duplicato negativo – Buster aggrappato ad un albero e poi sollevato in aria – è stata integrata da un nitrato conservato alla Academy of Motion Pictures Arts and Scenes.

Il restauro 4K è stato eseguito da Modern Videofilm. Una ulteriore correzione del colore è stata completata presso L’Immagine Ritrovata nel 2017.

Steamboat Bill Jr. è uno dei capolavori del cinema muto e una delle interpretazioni più amate di Buster Keaton. La storia è quella di un giovane maldestro che torna in patria per aiutare il padre, capitano di un vecchio battello a vapore in decadenza. Tra difficoltà familiari, una storia d’amore ostacolata e la rivalità con un moderno battello concorrente, Keaton mette in scena una serie di gag acrobatiche che culminano in un finale travolgente, con un uragano che devasta la città, durante il quale Bill jr. avrà modo di dimostrare il suo eroismo. Uno dei capolavori assoluti di Buster Keaton, pieno di scene pericolosissime girate senza l’uso di stuntmen.

Il Maestro Timothy Brock è apprezzato nel panorama internazionale per la sua abilità nella rilettura delle musiche per film muti e nella composizione di atmosfere sonore originali perfettamente integrate con l’immagine cinematografica. Ha diretto prestigiose orchestre in tutto il mondo, tra cui la New York Philharmonic, la Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre de Paris, BBC Symphony, RSO Vienna, Chicago Symphony, Orchestre Philharmonique de Radio France, New Japan Philharmonic, Montreal Symphony e BBC Scottish Symphony. Tra le sue composizioni si segnalano tre sinfonie, due opere e diversi concerti per strumento solista e orchestra. Ha realizzato oltre 40 colonne sonore originali per film muti, di cui la prima a soli 23 anni.

La sua collaborazione con la Fondazione Chaplin e la Fondazione Cineteca di Bologna ha portato al restauro delle musiche originali di tutti i grandi capolavori di Charlie Chaplin, che Brock ha eseguito praticamente in tutto il mondo. Il compositore ha scritto musiche per film di registi come Buster Keaton, Ernst Lubitsch, Robert Wiene, F.W. Murnau, Fritz Lang e John Ford. Ha inoltre restaurato colonne sonore celebri come “Nuova Babilonia” di Shostakovich e “Cabiria” di Pizzetti/Mazza.

